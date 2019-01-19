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蔡英文下半年過境紐約拚選戰？　外交部：臆測！有規劃府會說明

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▲▼蔡英文出席法務部調查局第55期調查班結業典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文外傳下半年規劃出訪加勒比海友邦，爭取過境美東，其中最終目標是紐約，知情人士透露，「出訪做得好對總統加分很重要」，希望藉此提升總統競選連任聲勢。不過外交部發言人李憲章表示，媒體報導純屬臆測。

涉外人士指出，目前各項工作都還未啟動，不過就目前局勢來看，總統一年分上半年、下半年，共出訪兩次：由於下半年靠近選戰，就政治的考量上，當然會推估傾向走訪中南美洲國家，而重點在於過境美國，屆時過境的地點也將成為在台美關係上的重要指標。

涉外人士進一步表示，外交系統目前雖然還未正式啟動，但擬以過境政治意義較高的美東目標，而紐約當然會是最終目標之一；至於上半年，攤開友邦國家，南太平洋還有三國未走訪，勢必就安排在上半年，把這三個國家走完。

外交部發言人李憲章表示，推動國家元首出訪，除能增進彼此瞭解及拓展合作領域外，更可達到提升國家能見度及強化兩國高層情誼的目的，向為我外交施政的重要項目。

他強調，蔡總統前已赴訪多個邦交國，繼續安排總統出訪也一直在外交部的規劃中，「相關媒體有關今年總統出訪規畫的安排純屬臆測。未來如有具體規畫將由總統府適時對外說明。」

李憲章指出，近年來我與各友邦積極推動各項雙邊合作計畫，落實嘉惠友邦民眾的美意，深獲友邦政府及人民的歡迎與肯定，極有助深化我與各友邦情誼。

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關鍵字：外交部,蔡英文,出訪,紐約

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