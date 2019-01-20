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大陸海警2019年來「連3次」巡航釣魚台海域

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▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲釣魚台。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

根據中國海警官方微博18日發布消息，「中國海警2307艦艇編隊在釣魚島領海內巡航」，這已是2019年以來「第3次」在該海域巡航。此前的1月5日及12日，由中國海警2305艦艇編隊在一周內執行2次釣魚台海域內巡航。

▲中國海警「釣魚島領海內巡航」 。（圖／翻攝自微博）

▲中國海警官方微博發布「釣魚島領海內巡航」 。（圖／翻攝自微博）

據日本《共同社》報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，18日下午2時15分，「中國海警局4艘船相繼駛入尖閣諸島（我稱釣魚台，陸稱釣魚島）附近的日本領海，航行約90分鐘後駛出領海進入外側的毗連區，這是繼1月12日後中國公務船再次駛入尖閣附近領海，為今年第3次。」報導提到，其中一艘船上裝有類似機關炮的裝備，日方巡邏船發出警告，要求船隻駛離海域。

▲▼4艘中國海警船918入釣魚台巡航 。（圖／翻攝自南海研究論壇）

▲非本次，圖為日前4艘中國海警船918入釣魚台巡航 。（圖／翻攝自南海研究論壇）

報導於2018年12月指出，中國公務船駛入釣魚台附近海域的頻率正在降低。日本海上保安廳也透露，2018年9月以後，中國公務船平均每月駛入釣魚台一天，12月至月底報導發布前都還未駛入。

►►2019首次！中國海警5日巡航釣魚台　環時：平均每月至少一次

《共同社》稱，過去在2016年8月，因日中兩國形勢較緊張，有近300艘中國漁船湧入釣魚台海域，中國公務船當月駛入次數高達6次，還出現一天駛入多次的情況，直到近年兩國關係改善，中國船隻駛入釣魚台海域的頻率也降低許多。

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關鍵字：中國海警,釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,巡航

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