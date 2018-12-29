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自衛隊員持續短缺！日本加速研發機器人防衛釣魚台

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▲▼日本防衛大臣岩屋毅。（圖／路透）

▲日本現任防衛大臣岩屋毅。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本政府本月18日在內閣會議上批准最新的《防衛計劃大綱》，其中把自衛隊員持續短缺的情況視為「重要問題」之一，對此日本防衛省將加速研發能夠減輕工作負擔的「動力服」，以及遠端遙控偵查機器人等「省人化」、「無人化」技術，預計應用於尖閣諸島（台灣稱「釣魚台列嶼」）等島嶼防衛和大規模災害防治的情況。

根據《共同社》報導，設計穿在自衛隊員身上的動力服操作機制為透過電動馬達來抬起支架的關節，藉此讓原本必須多人一起運送的重裝備和傷兵，只需要一個人就能搬運。

報導指出，日本已投入約6億日圓（約1.65億台幣）研究費，於2017完成的試製品已可以將50公斤重的物體減輕至體感20公斤左右，甚至還可以一邊搬運重物，一邊以時速13.5公里快跑前進，預計將於2019年在陸上自衛隊的演習場等野外進行實測。

以2011年3月爆發的福島核災為鑑，日本防衛省也加強研發小型偵查機，讓隊員可以在安全的地方操控無人機進入可能造成生命危險的設施或現場，迅速掌握建築物的結構和在場人數。然而，部分專家也提出疑慮，如果未來具備人工智能（AI）的無人機增加作戰武器，成為戰場上的「自動殺人機器」，一旦失控將造成更多無辜人員的傷亡。

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關鍵字：日本防衛省,無人機,機器人,尖閣諸島,釣魚台列嶼

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