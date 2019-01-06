2019首次！中國海警5日巡航釣魚台　環時：平均每月至少一次

▲釣魚台在大陸稱釣魚島,日本稱為尖閣諸島。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

2019年剛開始，5日中國海警局就宣布，已「再次進入釣魚台海域巡航執法」。釣魚台是近代歷史政治角力之地，自從日本政府宣布釣魚台「國有化」後，中國海警等開始「常態性」進出釣魚台海域，2018年下半頻率更提升至「平均每月一次」。

▲中國海警微搏PO文。（圖／翻攝自微博／中國海警）

「中國海警局」5日在官方微博發布，「海警2305艦艇編隊在釣魚台領海內巡航」。中國海警船編隊2018年第19次在釣魚台12海里海域進行巡航執法。《環球時報》指出，2018年9月以後，中國公務船「平均每月至少一次」巡航釣魚台海域。

▲圖為2018年4艘中國海警船入釣魚台巡航 。（圖／翻攝自南海研究論壇）

環時報導指出，日本政府於2012年將釣魚台及其附屬島嶼進行所謂「國有化」後，中國海警等進入釣魚台周邊毗連區和領海的情況成為常態。日本政府2012年9月11日將釣魚台「國有化」，至今已滿6年。

▲日本國土交通省於空中所拍攝的釣魚台。（圖／取自維基百科）

日媒日前報導指出，中國官方船隻不但固定在此海域巡航，進入領海的次數也逐年增加，2012年共計20次，2013年達52次，2017年截至8月底也有22次。若已2018年每月至少一次來看，次數有減緩趨勢。