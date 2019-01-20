23歲女「嗑藥助性嗨4天」！完事抽搐身亡　男友沒送醫遭判刑

▲台北男女開完吸毒趴後，23歲的女子休克死亡，男友遭判刑。（圖／示意圖非當事人／pxhere）

社會中心／綜合報導

台北一名酒店工作的張女先前跟蔡姓男友同居，為了慶祝這件好事，2人在家裡狂嗑毒品，連續4天，沒想到最後一次吸食完毒品之後，發生性行為，張女就突然昏厥，但蔡男卻沒將女友送醫院，最後張女因中毒性休克死亡，台北高等法院判處男子。

31歲的蔡姓男子之前在酒店擔任少爺，認識了同在酒店工作的23歲張女，成為男女朋友，2016年12月底，張女搬到蔡男位在南京東路3段的租屋處，為了慶祝，兩人從當年12月28日開始就在家中瘋狂吸毒、性交三天，之後張女在元旦出去工作，隔天1月2日回到同居處後，蔡男明知女友為了工作整夜沒睡覺，竟又再度提供毒品，並要求性行為。

結果兩人完事之後，張女出現眼神渙散、牙關緊閉、身體發抖等等不適症狀，之後全身軟弱無力、抽搐、失去意識，但是在一旁的蔡男只有用毛巾、牙膏等物品讓她咬住，還灌食牛奶、蜆精等物品，沒有及時把她送醫院，最後，張女因為使用多種過量的毒品，急性毒藥物中毒休克死亡。

台北地檢署從張女的遺體內驗出過量第二級毒品PMA，還混合用了MDMA、PMMA、硝甲西泮、新興濫用物質Eutyloneck和N-Ethylpentylone等等，死亡原因為急性毒藥物中毒致中毒性休克，因此認定蔡男涉犯《藥事法》第83條第2項、第1項的轉讓禁藥致人於死罪，依法起訴。



台北地院審理後，依違反《藥事法》判處蔡男9年徒刑，該男上訴後，雖然並沒有坦承全部的犯行，但對客觀事實全都不爭執，並且自知要為張女的死負責，積極與張女家人談和解，最後雙方以400萬元達成和解。但是，蔡男因為無法達成張父的要求，在第一期先給付100萬元，因此雙方的和解破局。

上訴之後，法官審酌蔡男並無犯罪前科，雖然轉讓多種毒品造成張女中毒身亡，但事後有意和解，僅因經濟能力無法達成，並非無賠償誠意，因此改判他8年徒刑，仍可上訴。