遏阻吸毒問題！馬來西亞考慮仿效冰島　實施青少年宵禁

▲馬來西亞副首相旺阿芝莎將考慮對18歲以下青少年實施宵禁，藉此遏阻青少年吸毒問題。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞副首相旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）17日主持杜絕毒品問題內閣特別委員會時指出，由於吸毒者年齡層逐漸下降，將考慮參考冰島的「Youth In Iceland」計劃，對18歲以下青少年實施宵禁，藉此遏阻青少年涉及非法活動，並要求父母必須適當掌握子女的行蹤。

根據當地媒體報導，冰島政府推行「Youth In Iceland」計劃，其中包括對實施宵禁，13到16歲的青少年在冬季晚上10點後、夏季午夜12點後禁止出門，成功減少18歲以下青少年吸食毒品的案例。旺阿芝莎表示，雖然馬來西亞因為24小時的路邊攤文化（mamak stalls）不易落實宵禁，但仍作為政策制定的參考。

身兼婦女、家庭與社會發展部部長的旺阿芝莎認為吸食強力膠是嚴重的社會問題，甚至涉及10歲的孩童，影響他們的健康，然而政府已關注青年住房條件和教育等問題，但父母不能完全依賴政府來保護子女，必須承擔起做為父母的責任。

除了宵禁政策之外，旺阿芝莎表示將制定一項關於毒品濫用的法案，當中會同時考慮懲罰和教育，不只是禁止，也要幫助曾經吸毒的青少年回歸社會。據了解，該提案的基礎是消除吸毒者的恥辱感，讓它們能夠繼續工作，在社會上發揮作用。有研究指出，如果曾經吸毒成癮者有工作繼續生活，將有助於維持家庭功能，同時加速康復的狀況。