中國計畫2024貿易差距「3230億美元降到0」　美要求2年做到

▲貿易戰是否會真正露出曙光，還有待進一步商談。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

根據《彭博》所引述的消息人士透露，中國官員先前提出計畫，打算在未來6年大量購買美國商品，務必在2024年時，讓兩國的貿易差距從去年的3230億美元降到零。不過，有知情人士指出，美方祭出更嚴厲的請求，敦促中國在2年內就必須改變兩國間貿易失衡的問題。

消息人士告訴《彭博》，為了重新配置彼此的關係，中國官員本月初在北京舉行的貿易談判上提出計畫，中方將大舉增加美國的進口，提高對美國商品的年度進口額，總計超過1兆美元，估計到了2024年時兩國的貿易差距會縮減到零。

這項提議也意味著，在2019年時，中國的年度進口額會從1550億美元提高到2000億美元，隨後逐步增加，到了2024年時，年度進口額就會達到6000億美元。消息尚未獲得中國官方證實。

然而，美國官員則要求，中國應該在2020年就實現這個目標。也有經濟學家分析，中國提出大量購入美國商品的計畫不一定會順利實施，還要觀察中國民眾喜歡哪些商品，否則進口的商品也賣不出去。

美中官員在北京展開談判後，彼此並沒有取得重要共識，會談將在1月底繼續舉行，到時中國國務院副總理劉鶴預計前往華府。《美國之音》指出，美國先前交涉時將重心擺在致力解決「結構性問題」，包括中國保護知識產權不足、產業補貼以及要求技術轉移等爭議。

《路透》報導，美中雙方去年5月在華府舉行會談，當時中國就提出類似的計畫，不過數字規模較小。《彭博》消息釋出後，也連帶推動華爾街股市上漲，主要是期盼美中達成共識，結束維持好幾個月的貿易戰。