全國第一！桃園擁有消防超跑「美洲豹」　效能價格多傳統6倍

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府消防局斥資3千8百萬元，添購一台新款高效能化學消防車「美洲豹」，流線造型的外觀和高價被視為消防車中的「超跑」、「變形金鋼」，獨特探針噴頭射出強力水柱，每分鐘6000公升的出水量和遠高於傳統6倍，這是桃園市政府砸重金升級的最新救災利器。

▲▼桃園市添購消防車界超跑「美洲豹」，效能和車價均高出傳統6倍以上。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局表示，它1分鐘出水量是傳統的6倍，價格更是一般水箱車的7倍，射程長達100公尺，超高流量獨特探針噴頭1分鐘出水6000公升，足以在工廠大火發揮迅速壓制火勢的功能，明顯提升救災效能。探針模式是一大特色，可以突破鐵皮屋，在人員還沒有進入以前，讓鐵皮屋降溫，還配有熱顯像儀，能夠迅速找到起火點。

2017年泰豐輪胎中壢廠大火，當天市長鄭文燦到場也注意機場支援的這台美洲豹救災效果，了解後隨即指示消防局研議採購，上個月交車後停放第二大隊埔心分隊，由各大隊安排隊員受訓，雖然還在操作教育階段，但已經讓好多消防隊員，看了直說好想試試看。

▲▼超高流量獨特探針噴頭1分鐘出水6000公升。（圖／桃園市消防局提供）

消防局保養廠股長段鈞升說，這輛高效能化學車出水效能是傳統消防車的6倍，還具備熱顯像儀搜尋功能，在火警一開始的時候迅速壓制火勢，防止火勢災害擴大。能化學車跟一般化學車一樣有清水、泡沫、乾粉3種以上滅火劑。但是高化車配置高威力消防泵、泡沫原液泵，搭配高流量長射程清水、泡沫兩用砲塔；救災人員不能靠近的高熱、高危險現場像石油化學工廠、泰豐輪胎高汙染的火場等，都是高效能化學車最能表現功能的時候。