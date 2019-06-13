最高判10年！港警到醫院以「暴動罪」逮捕3名示威者　受傷眼睛男也在內

▲示威者在衝突中右眼受傷，還有人頭部中彈倒地。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

記者朱世凱／綜合報導

香港大批「反送中」示威者昨（12）日在立法會和政府總部附近與警方發生衝突，導致至少79人受傷。有消息人士指出，員警當天也火速趕到醫院，並且逮捕涉嫌「暴動罪」的3名示威者，其中一人還是右眼遭射傷的男子，3人目前已經獲得律師協助。

綜合港媒報導，警方在這次衝突中拘捕了至少20 人，部分人涉嫌暴動罪，倘若罪刑成立的話，這些示威者恐怕會面臨最高10年的有期徒刑。香港城市大學學生會編輯委員會在臉書粉專表示，今（13）日下午2點半左右，確定有一名城大學生在伊利沙伯醫院（Queen Elizabeth Hospital）就醫期間，因為向醫護人員表示曾到佔領區，被警方以暴動罪名拘捕。城大學生會已派出律師支援，詳細情況有待進一步了解。

值得一提的是，右眼遭射傷的黑衣男也在警方拘捕行列之內，拔萃女書院發言人表示，傷者確定是該校的教師。香港民主黨翠樂區主任盧俊宇向《ETtoday新聞雲》透露，該位年輕傷者敘述衝突過程時指出，示威者把鐵馬搬回自己的前方，希望建立防線，警方隨後開始射擊，「其中一槍擊中我的右眼，現在在流血，我也不知道視力變得如何。」

當地的公立醫院醫生黃任匡也在臉書發文說，醫院不是只有醫護人員，「什麼人都有」，呼籲市民即使在醫院也要懂得保護自己，「只要說哪裡受傷就好，不需要說『怎麼受傷』、『在哪受傷』，因為那些都和醫學無關，醫護人員也不會強迫你回答。」