阿伯「跌倒2次」堅持回家！正妹女警攙扶：我陪你走　暖舉助母子淚崩團圓

地方中心／台中報導

清水分局日前執行巡邏勤務時，一名男子因顛顯發作而頻頻摔倒，但無論員警如何勸說，男子始終不願上救護車，執意自己走回家，但走沒幾步又差點摔倒，讓員警們都非常擔心。此時，一名正妹員警跳了出來：「我陪你走」，並用手溫柔的攙扶著男子，陪他慢慢走回家，而這暖心之舉，也讓在巷口等待男子回家的母親，當場感動淚崩。

▲霸氣女警溫柔的攙扶男子回家。（圖／翻攝自TCPB 局長室，下同）

男子的臉上還有著傷痕，因此讓在場的員警都相當擔心。對此，他也告訴警方，是剛剛蹲下時突然跌倒撞到的，但對於上救護車去醫院評估傷勢一事，男子卻頻頻推託，但因為顛顯發作，走起路來已經搖搖晃晃，談話之間又差點摔倒，所幸機警的員警趕緊向前扶助他，才沒有讓他又一次摔倒在地。

男子或許是因為擔心造成他人困擾，所以頻頻表示不用幫忙，也不需要送醫院，但他走起路來步履蹣跚，不免也讓員警們擔心，這樣的他是要如何安全返家。此時，一名正妹女警跳了出來，並用手溫柔地攙扶住男子說：「我陪你走！」隨即陪著男子一步步慢慢走回家，而當他們走到男子家中的巷口時，他的母親早已在那而等候許久，在看到兒子平安歸來時，也忍不住流下機動感動的眼淚。

【其他新聞】

快訊／北市疑砂石車、機車碰撞 女騎士「頭顱破裂」當場亡

鹹濕簡訊曝光！嬌嫩人妻爆偷吃 激戰後傳訊小王：第一次在浴缸

影／虐嬰4米蟲小琉球賴帳上萬 堂姊2個月後「爽遊金門」嗆當地人：挖你眼睛