NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

圖、文／NOVA情報誌

太超過，14吋筆電做到全球最薄8.98mm，超纖細體態下帶來10小時高電力續航，還能無時無刻4G LTE高速全時連網，這…簡直是變態啊，不、是夢幻！這般逆天行徑，哼哼、當然逃不過鑑定團的鎖定，管叫Acer Swift 7是吧，達人們，開春赤裸大鑑！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：16年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：16年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：15年

數位感「諫指數」：5顆星

Acer Swift 7 肚裡乾坤

◎全球最薄14吋＋4G LTE全時連網：擁有全球最薄8.98mm纖細體態。內建Nano Sim卡與eSIM技術，插卡或下載啟用eSIM設定檔，無需連接WiFi熱點，無時無刻4G LTE高速行動上網。

◎七代Core i7處理器&256GB SSD容量：核心配置英特爾七代Core i7-7Y75 雙核1.3GHz處理器，8GB LPDDR3記憶體，256GB SSD高速固態硬碟儲存空間。

◎14吋Full HD IPS觸控螢幕& Dolby Audio Premium環繞音效：採FHD IPS技術面板，三面窄框設計與Acer Color Intelligence螢幕自動校色功能。音效搭立體聲揚喇叭，Dolby AudioPremium環繞音效與Acer TrueHarmony調音技術，特別針對音質與深沉低音做強化！

◎10小時續航＆接駁彈性&人性操作：內建4580mAh毫安培鋰電池，電力續航標榜達10小時；側邊配置兩只USB Type-c 3.1傳輸/充電介面，3.5mm耳機/麥克風接駁端；鍵盤支援白色背光，螢幕能180度躺平，採無風扇架構運作相當靜音。



鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&全球最薄』

大審婆：各位麻吉ㄟ，首先針對整體外觀造型&全球最薄8.98mm體態開鑑！

Ling：工藝外型沒話說，輕薄度真的讓人驚豔，相當薄！Swift 7從上代起就很薄刃，這代更成熟突破。但這類輕薄機伴隨螢幕做成窄邊框，視訊鏡頭沒地方放，變成放在螢幕下方，個人對於這樣設計不是很喜歡。

克里夫：Swift 7最大賣點就是薄，確實在輕薄度上領先業界，且整個細節做得不錯，外觀相當有質感。重點雖然薄，但感覺滿扎實不會弱不禁風。但誠如Ling所言，Webcam放在螢幕下方有些雞肋，變成使用時角度要挪來挪去，有些犧牲方便性，但若將它拿掉又會被抗議，算是設計上的兩難。

安安：Swift 7不管重量與薄度造型，都很符合商務人士需求，很難想像14吋機能做到如此薄。黑色外觀雖大眾都可接受，但以它高單價定位，個人感覺有些太過低調。

男哥：實際拿上手，深深覺得14吋能做到這麼薄，是件很變態的事（全場大笑）。Acer這幾來做輕薄筆電愈來愈有心得，尤其這款薄僅8.98mm、重1.2kg，對於常在外面跑的商務人士很實用。唯一可惜邊緣太過於薄，轉軸力矩設計又緊，闔上要打開變成不太好開，需要用兩手才能扳開，若開闔使用更方便，那就幾霸分。



我也不是省油的燈！Acer Swift 7強悍競爭對手！

◎ Asus ZenBook 14 UX433FN

Asus新一代ZenBook 14 UX433FN輕薄筆電，薄15.9mm、重1.09kg，採14吋Full HD螢幕並用上四邊NonaEdge極窄邊框面板，兩側厚度僅2.9mm，螢幕佔比高達92%，主打業界最小14吋筆電。

核心內建英特爾Core i7-8565U處理器，16GB記憶體與512GB SSD儲存容量，配置有nVIDIA GeForce MX150顯卡，外觀延續Zenbook系列一貫同心圓鋁合金精致美學，通過美規耐用性認證，電力續航標榜13小時，整體表現可謂Acer Swift 7強悍競爭對手。

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『4G LTE全時連網功能』

大審婆：原廠標榜內建Nano Sim卡插槽與eSIM技術，支援4G LTE全時連網，持續鑑！

安安：商務人士離不開網路，這設計大可加分，出門在外就不用再找WiFi或連手機增加耗電，很不錯。

克里夫：Swift 7定位商務，支援4G LTE全時連網技術有其必要，反正很多人網路電話費都是公司付的（全場又是大笑）。之前部分品牌是選配，這款直接標配很棒，尤其對於業務人員，需時常連回公司幫客戶查單超方便，雖然很多人手機吃到飽能分享，但分享多一道工，且用完會忘記關，況且若亂連外面WiFi有資安風險，內建後開機就能用，便利很多！

男哥：24小時全時4G LTE連網，對於常出差者相當實用，特別是現在雲端工作者愈來愈多，像是攝影師拍完後，就能直接自動快速上傳，到客戶端也能立即秀出雲端上作品，無需等待或連結熱點，這也是Swift 7一大賣點。

Ling：常時連網今年英特爾與高通都有在推，目前搭載的筆電仍不多見。Acer選擇一款極輕薄商品來搭配是聰明的，因有這樣需求的人，會強調筆電的高機動性，儘管不見得是必要，但卻能讓它價值更高。

鑑定3番目 →一定要這麼鑑 『七代Core i7處理器&硬規效能』

大審婆：朋友啊，硬體效能嘛不能輕忽，針對整體規格配置與效能表現再鑑！

Ling：單看規格面，不覺得它是一台厲害的電腦，畢竟走這麼輕薄，且採無風扇散熱設計，必須搭省電的Core M系列，處理器需做出取捨。對一般商務人士的文書處理或看影片夠用，但若對需要高效能工作者就有些勉強。

克里夫：它最大賣點就是薄，為了實現薄，還是做出一些妥協，最明顯就是用無風扇的低電壓CPU。若今天你是保險或賣車業務員，多數時間僅連網或查資料、弄報告，效能相當OK；反過來像是影像工作者，需要做影片剪輯與後製，可能就不太適合。

安安：我平常工作就是拍攝&剪輯影片，看到這款處理器僅1.3GHz實在有些傻眼，甚至想開PhotoShop都可能有些吃力。另外SSD僅搭256GB容量個人認為稍嫌不足，至少512GB容量較剛好。

男哥：我認為大家都太挑剔了，採用低電壓CPU帶來低耗能與低溫特性，有助於筆電輕薄化，當然勢必犧牲效能，總不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草，我想多數使用者都有這樣認知。就這規格來說，對於文字類為主的商務族迎刃有餘，但對影像類或3D多媒體類工作者，就不要妄想帶這超輕薄機出門，還是乖乖的選小胖胖硬漢陪你（全場狂笑）。

Acer Swift 7細部&配件仔細瞧！

◎ 視訊Webcam鏡頭

螢幕下方配置HD級Webcam鏡頭，提供即時視訊之用。

◎ Nano Sim卡插槽

機身右側內建Nano Sim卡插槽，支援插卡4G LTE全時連網。

◎ USB Type-c 3.1傳輸端

機身左側USB Type-c 3.1提供資料傳輸與充電功能。

◎ 專用保護皮套

隨機附帶專用高質感皮套，避免攜帶時碰撞與刮傷。

鑑定4番目 →一定要這麼鑑 『14吋FHD IPS觸控螢幕觀感& Dolby Audio環繞音效』

大審婆：鑑友們，針對螢幕觀感色彩與音效聆聽體驗用力再鑑！

男哥：配置的這塊螢幕色澤漂亮，原廠沒有刻意調高鮮豔度，看起來很自然舒服。音效部分實際戴上耳機聆聽，發現效果相當好，果然有杜比、最動聽，尤其低頻與鼓聲有特別強化，震撼力度夠。不過或許受限薄度，喇叭共鳴腔受限，外擴揚聲喇叭音量有些小，且音質一般般，建議盡可能還是戴耳機聆聽。

安安：同意男哥所言，這款超薄機外擴喇叭聊備一格，看影片、聽音樂還是要戴上耳機，才能感受到Dolby Audio Premium音效優異環繞體驗。另外它螢幕表現相當OK，色彩飽和逼真，有符合這價位身價。

Ling：超薄筆電不能太要求外擴音效有多了不起，但老實說這款的音量確實小了些，但畢竟在外面或咖啡廳不太可能放出聲音出，所以還好。螢幕部分個人較不能理解為何要做觸控，又不是二合一筆電，好像多此一舉。

克里夫：商務機最大用途就是簡報，其實用方向鍵或簡報筆還是較方便，會用到觸控機率微乎其微。但今天用觸控面板，螢幕變成一定是鏡面，就自己使用習慣青睞霧面，不喜歡鏡面，因反光會很嚴重，為了用不到的觸控，而忍受鏡面反射，沒加到分反而扣分，這部分配置較令人費解。



鑑定5番目 →一定要這麼鑑 『10小時電力&接駁彈性&人性規劃』

大審婆：最後針對電力續航，接駁彈性與整體人性規劃拉斯兜鑑！

克里夫：商務筆電的續航力是重點，你會出門多久不曉得，原廠標榜10小時，就算打個八折也有8小時，我認為頗為充裕，若是當天性的工作甚至可不帶變壓器出門。當然這台核心重點追求薄，連帶影響擴充性，輸出入端USB Type-c只有兩個，感覺很快就用完，比起一般筆電稍嫌少。

安安：電力時數愈多愈好，能在有限機體空間下塞入4580毫容量電池，出門使用一整天應該足夠。另外不錯是配置孤島式鍵盤，且支援背光顯示功能，有助於在飛機上或昏暗環境中使用。



Ling：這類輕薄筆電一大罩門就是接駁端太少，雖強調全時連網，什麼都可以丟雲端，但多數人習慣還是會接點什麼，若能在既有雙USB Type-C 3.1外多增加個一般USB Typc-A端，相信會更完善實用。

男哥：超薄體態下電力達8小時以上，這點沒話說、大很加分。另外我還滿喜歡螢幕180度平躺設計，有助於高彈性使用，鍵盤下方觸控板設計也大，因採無風扇架構，運作時相當靜音，整體真的很適合從早到晚在外面趴趴走的人，若價格再親民些相信更完美囉！

大審婆：瞭解，感溫喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Acer Swift 7筆電打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：82

男哥：83

Ling：80

安安：81

平均分數： 81.5 分 NOVA數位鑑定過關」

『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團給Acer Swift 7筆電都打了「這東東還真不錯！」評價，但鑑定會中依然有一些挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找Acer宏碁筆記型電腦產品經理曾智琦（智琦妹）問明白 ！

Q大審婆：與會專家讚賞Acer Swift 7業界最薄設計與質感細節！但有達人指出伴隨輕薄螢幕做成窄邊框，Webcam變成放在螢幕下方有些雞肋，使用時角度要挪來挪去？邊緣處太過薄刃，闔上想打開不太易開，需要用兩手扳開？對此…

A智琦妹：Swift 7是針對高階商務人士設計的筆電，Webcam大多會用於視訊會議，使用時會需要調整角度的機率較小，且在螢幕下方也會離使用者更近。在Swift 7開合處有特別設計一個凹槽，透過此凹槽設計，可方便使用者打開筆電。

Q大審婆：內建Nano Sim插槽與eSIM技術，提供全時連網達人們均表正面評價。然而硬體效能上七代Core i7-7Y75，一般商務文書處理夠用，但對於影像類或3D工作者太過勉強？SSD配置256GB稍嫌少，若搭到512GB會較剛好？

A智琦妹：Swift 7效能方面足以應付一般商務文書、多媒體等需求，搭配的256GB SSD也是目前最主流容量，且Swift 7具備隨時連網的功能，可以隨時將資料存至雲端喔！

Q大審婆：對於14吋Full HD IPS螢幕觀感，達人均表色澤漂亮舒服；音效實際戴上耳機聆聽效果相當好。但有專家指出外擴揚聲器喇叭音量聲太小？螢幕支援觸控功能帶來實用性有限，卻因觸控採鏡面面板，導致反光問題嚴重？對此…

A智琦妹：Swift7主打商務用途，音量對於一般商務、會議需求已十分足夠。觸控的部分，也方便會議時簡報等操作。

Q大審婆：達人們多所讚揚Swift 7帶來的10小時高電力續航，帶出門可工作一整天。然而在接駁彈性上，因追求薄度，機身僅配置兩只USB Type-c端有些太少？對此…

A智琦妹：Swift 7主打超薄，方便商務人士隨身攜帶，內建兩個Type-c除了支援資料傳輸之外，也支援電力、影像傳輸功能，對於商務需求來講足夠且實用，另外，具備隨時連網的功能，可免去用外接硬碟存取資料步驟，隨時用網路分享資料或存至雲端。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！



鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到Acer Swift 7筆電獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的智琦妹又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊通到NOVA搶購一台，速速將這生日禮物送給小美，相信能讓它工作輕鬆效率高，好好替台灣拼經濟，哈！





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