NOVA情報誌／2019「AI音箱」大爆發　智控家電服務無限

圖、文／NOVA情報誌

小豬同學，我想聽周杰倫的歌：「好的，沒問題，馬上為你播放。」小豬同學，我今天心情不好：「不開心、心理苦、沒關係，吃顆糖心理就不苦了！」小豬同學，幫我叫車：「沒問題…10分鐘後就到。」小豬同學，幫我呼叫掃地機器人：「來了、立即啟動…」

當看完璀璨101跨年煙火秀，嶄新年度宣告到著，所謂新年新「機」望，2019對於你我來說，絕對是「豬」事吉祥的一年！因只要動動口，慵懶躺在沙發上，就能幫你播放喜歡歌曲；預報天氣資訊；告訴你台積電最新股價；還能快速叫計程車，控制家中各類家電…因應全新「豬」年，宣告懶人生活全面啟航。居中關鍵，正是「AI音箱」，挾人工語音智慧，超懂你生活貼心在地化服務，驚喜連連人機語音對話登堂入室，爆發成長力度，甚至不亞於當年的智慧型手機！

你對「AI音箱」瞭解多少？知道各家「AI音箱」優勢特色為何？情報誌2019元月開春號，特別走訪各大廠，為讀者精心準備這道「趨勢年菜」，可口程度絕對超乎想像！



AI智慧音箱爆發 在地化語音互動

「AI音箱是何方神聖？」AI音箱的AI（Artificial Intelligence），代表的是人工智慧或人工智能，相較於一般藍牙音箱最大差別，帶有人性靈魂「人機語音聲控互動」與後台「雲端伺服資料庫」。透過NLP自然語音技術與大數據建置學習，無需手眼並用接觸，在WiFi連網環境下，只需動動口，就能聰明聽懂你下的指令，回答預設情境對話並串聯各項內容服務與生活環境控制，最厲害是這顆「AI大腦」會不斷茁壯學習，能說、能做、能玩的智慧應用，遠超出你我想像。

有趣、實用，顯而立即能改變生活體驗的AI新科技產物，近兩年來迅速席捲全球市場，尤其領頭羊亞馬遜Amazon Echo系列音箱，從2014年上市以來，短短4年內在美賣出4500萬台，成功滲透1/3家庭。另一巨頭Google Home系列智慧音箱更急起直追，全球總銷售量逐漸超越；甚至AI產業發展蓬勃的大陸，AI智慧音箱早呈現百家爭鳴。

然而智慧音箱不像一般科技產品無國界與語言隔閡。以Amazon Echo、Google Home系列音箱來說，雖然國外很夯，但僅支援「英文版」，無中文語音系統，並不適用本地家庭，遲遲未能打進台灣市場。大陸品牌音箱雖為「中文版」，但畢竟兩岸存有政治與文化差異，許多生活用語更截然不同，若問蔡英文是誰？回答中國台灣省地區領導人XXX，那…這還用賣嗎？況且還牽扯音樂內容版權等複雜問題！

正因有「在地情結」，外面進不來，是阻礙、更是機會！想活躍於台灣家庭，不論出生血統何地，都必須要有一顆貼近本地人生活習性的「AI大腦」！台灣電信三大巨頭之一遠傳，2018年中率先吹響本地AI音箱起飛號角，打出首款內搭『在地化中文』互動語音服務的『遠傳愛講智慧音箱』！

「從美國市場發展，讓我們看到AI音箱爆發潛力！」遠傳電信個人用戶事業群數位服務處副總經理陳萍坽指出：「當年智慧通訊世代，2G轉3G時大家都說市場一片大好，但卻沒有實現，一直到智慧手機裝置出來後，突然間才帶動行動網路高速起飛。Amazon Echo音箱短短4年，在美銷數千萬台，速度與曲線就跟當年的智慧型手機類似，甚至曲度更高，我們認為趨勢與契機已到來，毅然佈局投入，全面推動本地AI音箱發展！」

遠傳陳副總笑談，「遠傳愛講智慧音箱」很大競爭特色，就是會說「標準台式中文」與認真積極串接「在地化生活服務」！當時建立語意資料庫，特別請來兩三千人做聲紋錄製與情境運算比對，讓它說起話來沒有機械音，且還帶有台味，重點能聽音樂、廣播，真正讓問答暢所欲言；會回答蔡英文是台灣人總統，什麼是228事件。同時「愛講」更是全台第一家導入「TaxiGo叫車服務」，叫車時完全不用手機輸入，輕而易舉語音幫你叫車；更是首家提供「股市資訊」，即時播報個股與大盤行情；這些還僅僅是開頭，未來還能持續增加更多生活豐富服務！

誠如所言，當實際操作喚醒說「愛講、愛講」，它會回答「恭候多時」或「隨時待命」，不會一成不變；尤其說起話來聲音語調，真的帶點台式腔調的嗲嗲感覺，聽起來挺親切。外貌長相還榮獲德國紅點設計大獎，特別是頭頂圓周設有一圈音量調整轉盤，多加入一顆光源感應器，能自動調整頭頂光圈明亮度，與家中氣氛融合一起，避免晚上睡覺太亮眼睛不舒服。「愛講」擁有太空灰、月球黑兩種不同長相，其中太空灰採丹麥羊毛3D立體編織布，搭配楓木底座，視覺質感相當好。重點本身為電信服務商，提供單賣或綁門號優惠方式，啟用即搭贈一年friDay音樂與有聲書內容。

不僅遠傳「愛講」積極佈局，由獵豹移動推出的「小豹音箱」，米粉期待已久的小米「小愛同學」，陸續去年底加入台灣競爭市場行列，並強調為本地使用者量身專屬「AI伺服器大腦」；好消息本地重量級大廠Asus首款智慧音箱預告元月中問世，表態不錯過這場2019年AI音箱爆發盛會！可確定的是，2018年台灣智慧音箱開始萌芽，2019年將進入快速成長期，嶄新「豬」年，AI話題會很熱！

音樂體驗音箱推手 美聲環繞精準收音

「體驗」是新科技產品最佳推手！AI音箱想快速進入普羅家庭，讓大眾產生興趣，「音樂」成為關鍵入口，藉由AI技術加持，搭配海量音樂內容，讓使用者無需動手，出一張嘴就能點各式想聽的歌，還能像大爺一樣，隨時叫它調大調或調小聲，如此「快感」能不心動嗎？

「『小豹音箱』最大優勢就是音質，帶來最棒的聆聽體驗與服務感動！」獵豹移動AI產品部商務總監呂偉強談到：「智慧音箱最核心功能應用就是聽音樂，『小豹』內建業界最高五顆高音質揚聲單體，分別為兩顆高頻、兩顆低頻與一顆重低音，優點音色細節清晰分明，低頻震撼力強，尤其低頻輻射音域能打到125度，能烘托出更具包圍深度感360度環繞音場，我們敢說媲美坊間國際品牌萬元音箱品質！」尤其要讓客廳變成音樂廳，「小豹」搶先與線上音樂內容商kkbox合作，贈送3個月免費收聽，提供超過4千萬首歌無限點播，重點機體內特別導入六顆麥克風陣列，透過全方位收音，讓AI點歌互動精準，呂總監強調！

確實，「AI互動很重要」，當發現聲控點歌很有趣，會讓人想一直溝通，這時若收音不精確，聽不懂你說什麼，無法即時播放愛歌或頻頻出錯，那就有些掉漆。況且音箱播放音樂會發出音量，當下又要接收你下的指令，很考驗「AI語音聲紋」辨識能力，就部分「小豹」可是專家，從同門師弟「小豹翻譯棒」產品就可看出端倪！

呂總監笑談，「小豹音箱」另一優點採全鏈條式開發，從硬體、軟體、AI語音整合都是自家技術，同樣的聽歌、點歌，核心大腦『獵戶星空語音OS』提供更悅耳人優錄製TTS合成聲，聰明的自然語意辨認，並增加更多情境應用內容，例如能跟它說想聽舒壓歌曲、睡眠歌曲，就連風吹聲音、落葉聲都有求必應。尤其做到「聽聲辨人」，根據聲線數據學習判別大人或小孩聲音，撈出最適合歌曲或有聲故事。甚至目前大陸版「小豹」已支援高複雜度「聲紋支付」，買東西付款用說的就好。

這時問到與台版與陸版差異？呂總監指出核心都來自獵戶開發運算技術，但陸版與台版完全採獨立兩套伺服雲端資料庫，台版伺服器架在日本，像是生活慣用語、互動應答情境，在地化服務特色皆不同，完全因應台灣市場開發！當然外觀模樣則相同，且別於一般音箱的塑膠材質，「小豹」特採高規格工藝金屬機身，搭配頂面鋼琴烤漆處理，細節質感上相對出色。

當然，針對這AI音箱很關鍵打動人心的「音樂體驗」，諸如小米的「小愛同學」，Asus的「華碩智慧音箱」都同樣與資源豐沛，年輕人最愛的kkbox合作，盡享線上4500萬首串流音樂&超過100萬篇有聲書。至於遠傳「愛講智慧音箱」則提供自家體系friDay音樂串流資源，約近千萬首歌曲與有聲書。遠傳副總陳萍坽預告，「愛講」音色乾淨悠長，中低音飽滿，讓人有聽Hi-Eed音響的fu，近期會續增全新音樂內容服務，讓廣度與選擇性更多。雖然無法先透露，但猜測亦找上kkbox合作，看來在智慧音箱發展路上，掌握音樂內容版權的kkbox成為另一受益者。

價格親民接地氣 聲控家電懶人生活

前面提過，2018年台灣智慧音箱開始萌芽，2019年將進入快速成長期，關鍵在於「實用、易用、接地氣」三要素，而居中關鍵品牌，就是小米「小愛同學」！選在歲末年終之際，台版「小愛同學」終於與大家見面，挾震撼業界超親民價位登台，跨張的是不到1千5售價，相比競品腰斬再腰斬，還贈送多達六個月kkbox串流音樂服務，加上完善幽默AI互動，保有水準的音箱音質與一貫時尚簡約外觀，甫推出人氣炸鍋，重點不只能聽音樂、陪你聊天解悶，還化身智慧家庭控制小管家！

MI台灣小米通訊總經理李佳峰談到：「堅持做『感動人心、價格厚道』生活產品，讓大眾輕鬆享受智慧科技帶來的美好，是小米核心設計理念！『小愛同學』進軍台灣目標，要成為最受歡迎AI音箱，我們免費提供最好音樂服務，讓音樂體驗融入家庭環境、感動人心；前後花了半年時間，建立台灣專屬AI語音伺服器，學習在地語意字彙，提供天氣、鬧鐘、中翻英、算數、留言、備忘錄、匯率換算…等萬能百科助理服務，還凌駕業界『隨口』控制小米/米家超過10款智能家電與各項IoT裝置溝通連動！」我們優勢擁有全球最大硬體IoT平台，全球銷售聯網裝置超過1.32億台，讓使用者能輕鬆透過智慧音箱整合居家物聯網提升附加價值，讓生活變得不一樣，小米李總強調！

誠如所言，「小愛同學」不但價格接地氣，還擁有體貼人性AI大腦思維，跟你對話時，頭頂邊緣彩虹LED環會變色，表示正在思考，機體內建六顆麥克風環形360度陣列收音，降低干擾增加溝通精準性。有趣是對它說我要聽歌，會回答：「在、這些溫暖的歌，送給溫暖的你」；問它天氣，明天去巴黎穿裙子合適嗎？會貼心說「不太合適喔，巴黎明天9到14度有點冷，可以穿外套與牛仔褲，要做好保暖工作！」想出國換匯行情一問便知，還能幫你算艱深數學，對於初體驗者者絕對感到驚奇好玩。唯一較可惜是「小愛同學」為政治白癡，問它蔡英文或柯文哲是誰？只會說「對不起，沒有找到相關答案」；連問台灣在哪裡，都俏皮含糊回答「喵喵喵，主人這問題難倒我了」。可能怕觸碰兩岸政治敏感神經，關乎政治的人事物一問三不知。

不過它可是個「智控家電高手」，賦予集團龐大IoT資源，尤其對於眾多「米粉」，家中已有如米家掃地機器人、小米空氣清淨機、米家變頻風扇、米家IH電子鍋、米家床頭燈、米家檯燈…等智能產品，過去用手機App控制已感方便，現在透過「小愛同學」，動動口就能下指令開啟電鍋精煮模式；讓掃地機器人啟動與回去充電；聲控打開檯燈或調亮；將淨化器設為睡眠模式；詢問淨化器濾心剩多少等，實用智慧到讓人很有感。

重點小米/米家IoT生態鏈裝置眾多，光台北「小米基地-智慧家庭體驗屋」就多達70個品項裝置展示。若沒有買小米商品，家中的傳統家電、冷氣、除濕機、咖啡機…等第三方產品，只要購買米家多功能網關搭配米家智慧插座，也能讓「小愛同學」溝通納入聲控系統。

不諱言居家IoT物聯網發展至今約莫3、4年，大家都知道它是未來趨勢，透過裝置間網網相連觸發各項情境應用，將改變未來生活，但始終欠缺臨門一腳殺手級或創新應用，無法真正打入普羅家庭，如今伴隨AI音箱的「聲控應用」，宛如「發大絕」，成為推動智慧家庭的關鍵「破口平台」。

面對這智慧音箱「大絕應用」，遠傳的「愛講智慧音箱」也與EQL宜優科技合作，整合EQL家電小管家與相關IoT智慧家庭裝置。「小豹音箱」則夥同LifeSmart、BroadLink、Hipo Smart台灣三家IoT廠商，化身智能家電管家。而耕耘IoT物聯網已久的Asus，早已擁有自家完善IoT智慧家庭系統，包含Smart Gateway HG100智慧管家中控主機、電子感應門鎖、動作感應器、警報器、智慧插座、家電一點靈USB與家電遙控精靈…等等，當穩定直覺整合「華碩智慧音箱」，舉凡燈光、家電、冷氣開啟/調節溫度與家庭各項防護設定，通通「一句話」幫你代勞。

Asus透露接下來不只硬體IoI裝置持續擴充，還將朝「軟體IoT技能應用概念」走，讓各個技能做情境應用，提供更多排列組合，例如問智慧音箱路況，它回答你同時，會將地圖秀在電視螢幕上，讓你看的更大更清楚，而非單存只控制開與關，跳脫硬體IoT概念。

生活服務無所不能 自定義客製靈魂

還沒完喔！AI音箱不但能智控家電，體驗懶人生活模式，還是個「全能助理秘書」，比韓劇金秘書還能幹，只要與後台「AI大腦」做串接，生活大小事，無論叫車、點餐、購物、甚至戀愛告白等，通通替你搞定！

像是現階段遠傳「愛講」已與「TaxiGo叫車GO」合作，推出叫車服務，在App上綁定地址，透過音箱就幫你搞定。「小豹音箱」同樣跟「TaxiGo叫車GO」串接，初期仍需在LINE上輸入地址步驟，原廠預告近期將進階優化，做到無需輸入任何文字，同時會在1月初啟動「股市查詢」，提供台股股價與大盤走向服務。

Asus將在元月中登場的「華碩智慧音箱」，透露將與「台灣大車隊」合作語音叫車服務；且標榜後發先至，各方面包含音質、大腦、服務都要做到最貼心善解人意！

Asus華碩電腦產品策略暨行銷處產品經理王心怡表示：「我們研究過車輛涵蓋率，台灣大車隊是全省最廣、最實用！在地品牌才能真正瞭解在地需求！即將與大家見面的『華碩智慧音箱』，我們花了很大工夫在軟體調校上。核心『語音助手雲』完全由台灣團隊所開發的寶島大腦，最懂台灣人語意需求與在地自然語言，能聰明知道你的意圖與指令，重點音樂、廣播、互動等內容服務體驗更有『人性靈魂』，還提供如『自定義問答』、『一連串指令技能』等相當多貼心功能，實際體驗過後絕對讓人感受Asus用心。」尤其外觀優雅，極易融入家庭成為擺飾，我們還特別要求音響喇叭品質，當家的聲籟技術或重低音都有出色表現，Asus王經理強調！

確實，針對音箱主要用途的撈歌與播歌，『華碩智慧音箱』標榜帶來優異感官體驗，同時也與kkbok合作，免費贈送2個月服務（暫定），然而在同樣海量資料庫與API下，不同大腦炒出來的味道就不同，能隨心情喜好對它說我要聽爵士樂、搖滾樂，立即播放；當失戀時能叫它播失戀的歌…。有趣的「自定義問答」想問今天在場誰最帥，或你偷偷喜歡誰，先在手機App上輸入名字，就會照你的話回答。還可根據個人生活習慣，例如一大早起來想聽音樂與問天氣，無需連續問，只要輸入「嘿、小步早安」，就幫你做「一連串指定技能」回答，起床後先放音樂，接著告訴你今天台北市天氣，搭配路況公車路線功能，還會提醒636號公車10分鐘後到…類似各式各樣情境都可自己組，可玩的東西隨君設定！

「我們還做到可客製化，滿足家用與商務雙需求！」Asus王經理說到，「語音助手雲」因由自家一條龍開發，我們提供高彈性設計，不但後面技能可快速擴充，還能依客戶需求客製化各項服務，無論系統跟語意都能做調整。舉例五星級飯店內，每個房間都擺一台，客人問吹風機在哪？能客製化回應在電視櫃下方，早餐在大廳旁吃，健身房位於幾樓，附近有無7-11…等。一旦付諸實行，發展潛力無限。

且不僅家用商務通吃，「語音助手雲」未來還可以車載，或以其中模式出現生活中，只要在連網環境與串接大腦互動，這也意味著AI音箱將無所不在！只能說屬於AI智慧世代已來臨，你，準備好了嗎？

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