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有70道門的「神祕博物館」！不小心推錯門會掉入神祕世界

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圖文／鏡週刊

開在住宅區的「O Street Museum」，是世界上最不可思議的博物館。四連棟的古宅，僅有一個出入口，屋內卻有超過70間祕密房間，同時有70扇神祕小門，隱藏在書櫃或者畫作後面，參觀博物館，不小心推門，便會掉入另一個完全無法想像的神祕世界。

入冬的華府午後開始下起大雨，我穿過雨絲按了「O Street Museum」的門鈴，說明想參觀博物館的來意。1名穿著整齊的老先生立即為我開門。入門，以燭光照亮的屋子，讓我宛如進入18世紀的歐洲古堡，空氣裡浮出塵埃氣味，像走入電影中，門口有1名耶誕樹裝飾人員，以觀察外星人的眼神，打量我。

進入博物館前，需要先坐在椅子上看短片了解博物館內容。

「你們要怎麼玩都可以，當作自己家！」參觀博物館沒有其他重點，只有遇到上鎖之門時，不要奮力打開，以免闖入奇特空間，博物館房間同時也兼具旅館使用。

在經過簡單說明後，參觀者會進入一台僅能容納至多5人的窄電梯，直送4樓。電梯門打開，入眼先是撞球室，滿屋子全是海報、黑膠唱片，正中央擺了巨大的撞球檯，一隅還擺上舊時的老理髮椅。

骨董級的理髮院座椅，周圍全是各種舊時海報。

搭乘電梯走入的第一間房間，就是撞球間，參觀者可以自由試玩。

「一般人進入博物館，最多只能找到10個神祕的門。」於是，「找門」成為進入博物館的重要目的。我穿過大量書櫃，走入浴室蹲低探看地板，輕推每一張桌椅，企圖找到神祕之門。身旁的骨董桌椅器具張牙舞爪，似乎在嘲笑我的愚蠢。

博物館內的房間，幾乎也兼旅館房間使用。

我竟然找到一間有阿拉斯加狩獵感的特別房間，博物館內玩上一下午實在累了，乾脆坐在沙發上休息一下。

博物館內以迴旋樓梯作為全館的中心位置，認得樓梯，就能回到入口處。

4個小時，我竟然花了足足4個小時，在房間與房間中穿梭，試圖尋找出口，也尋找藏在屋內的各種傳聞中的神祕門。腳痠了，隨便找個房間，在椅子上小歇一下。這幢大屋不只將空間感受完全拆解，也讓時間完全暫停。

不少神祕門藏在書架、黑膠唱片架後方。博物館裡有特別說明：「只要輕鬆可以拉動的，就是神祕門」。

唰地一聲！眼前一面擺滿黑膠的藍色牆面被整扇推開，有人從屋子裡走出來，表情宛若進入異次元。我探頭一看，原來這門後面還藏有密道，通道一端是備有完整衛浴設備及客廳的房間。神祕門的背後，竟然藏的是如此安穩舒適的風景。

繞了一圈，回到入口處，竟然是一片亮閃閃感覺的收藏區。
 
O Street Museum
  • 地址： 2020 O St NW, Washington, DC 20036
  • 電話：+1-202-496-2020
  • 營業時間：11：00～17：00
  • 門票：30美元／人（約NT$915）
  • 房價：每晚400美元起／房（約NT$12,200）
  • 航班：台灣出發可搭乘國泰航空，香港轉機候直飛華盛頓DC，飛行時間約15小時45分鐘。
 


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關鍵字：鏡週刊,O Street Museum

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