大貨車走蘇花改　至18日共6件違規

▲▼台9線蘇花改蘇澳與東澳路段開放大貨車通行，經稽查，至18日中午，違規有超載2件、超長2件、其他違規2件等共6件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台9線蘇花改蘇澳與東澳路段17日上午9時正式開放12.2公尺以下非管制大貨車通行，截至18日12時止，蘇花改北上共通過653輛大貨車，南下共通過615輛大貨車，且大貨車通行舉發超載2件、超長2件、其他違規2件等共6件，公路總局認為整體而言，大貨車行車秩序良好。

公路總局四區養工處表示，因應大貨車走台9線蘇花改蘇澳與東澳路段，該處透過官網、CMS、蘇花公路入口處保全人員協助發放宣傳單等方式持續加強宣導，提醒大貨車駕駛遵循蘇花改環評說明書規定，行駛蘇花改大貨車一律進入地磅站減速停車受檢後，遵行儀控號誌指示匯入主線車道，以確保整體行車順暢與長隧道安全。也特別提醒，蘇花改已裝設違規舉證系統，請大貨車駕駛人依規定過磅受檢，以免受罰。

該處呼籲用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，更禁止超車等危險駕駛行為。

行車前請先至該處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，並多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，以維行車平安。