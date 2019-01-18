COSPLAY「千叟宴」　揪您送愛　年節送暖

▲▼台化龍德廠愛心社與華山基金會宜蘭縣站的「COSPLAY千叟宴」，與75歲吳姓阿公提前圍爐，現場溫馨歡樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「台化龍德廠愛心社」認同基金會在地服務理念，得知宜蘭冬山鄉獨居無子女的75歲吳姓阿公，期待有人陪伴吃團圓飯，特於16日過年前，由組長林榮圳帶領愛心社成員舉辦「COSPLAY千叟宴」，與阿公提前圍爐，現場溫馨歡樂。

華山基金會表示，「千叟宴」是指在清朝康熙及嘉慶年間，邀請長輩參與御宴的尊老、敬老活動，其精神與華山基金會服務理念相呼應。

而宜蘭冬山鄉75歲吳姓阿公，獨居無子女，妻子因中風後癱瘓10多年，阿公獨自一人細心照顧著，直到2017年因身體漸漸不堪負荷，遂只能不捨地將她送至安養院，空閒之餘就去陪伴阿嬤；華山基金會2016年開始提供年節關懷、關懷訪視、物資協助以及促進社會參與等服務，孤單的阿公也開始期待有人陪伴吃團圓飯；

為此，該會16日邀請愛心單位台化龍德廠愛心社長組長林榮圳，主持「千叟宴」；吳阿公及蔡阿公COSPLAY寫書法，來賓與長輩們團圓圍爐，充滿歡笑。

華山基金會宜蘭縣站長林思妤指出，有鑑於募集常年服務經費不易，盼藉此活動，力邀各界伸出援手，更感謝台化龍德廠愛心社支持200份2019年菜活動，農曆春節快到了，希望大家一起為弱勢長輩注入溫暖，別讓景氣的寒冬，吹進孤老的心中。

華山基金會目前全台成立387個愛心天使站，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。

並在2018年末發起「愛老人 愛團圓」公益行動，希望用愛串聯各方力量，讓全台弱勢老人在農曆新年前夕，感受愛與關懷，佳節不孤單。常年服務經費因為有您1250/月，愛心專線：(03)938-4471林小姐，劃撥帳號：50038872 戶名：華山基金會。

▲華山基金會2019年菜菜色。（圖／記者游芳男翻攝）