影／湖北小學生寫信感謝黨中央扶貧　助母治病幫父買車

記者馬叔安／綜合報導

湖北黃崗小學生胡振園日前寫了一封信，感謝中共黨中央的扶貧。文中寫道，他家的經濟條件不好，「黨中央也沒有放棄我們家」，不但幫他母親治好了病、出資為他父親買了電動車，還為他自己買了一個新書包。胡振園寫道，扶貧領導帶給他們的方便「3天3夜也說不完」。

《澎湃新聞》報導，胡振園就讀於紅安縣城南小學，今年12歲，他在1月初把家裡接受「扶貧」後的變化寫成了一封信，「扶貧醫院治好了我媽媽的胃病，花了兩個月時間為我們家爭取到了一棟房子，捐出巨資給爸爸買了一輛3輪電動車，還給我買了1個新書包」。

▲胡振园的新家。（圖／翻攝自荊楚扶貧網）

荊楚扶貧網指出，胡振園一家4口以前是胡家河村一組村民，家裡無房，只能租親戚家的老屋居住，母親胡臘梅常年患病，喪失勞動力，他的哥哥有智力障礙，全家的生計全靠父親胡春長種植蔬菜為生，2017年，他家被認定為貧困戶。隨後，各種幫扶政策相繼落地落實，包保幹部經常上門來幫助他們。

扶貧工作隊員徐立春表示，胡振園一家「因病致貧」，房子則是租的，「白天進去，屋裡就是黑的」。

胡振園家在前年9月分到了一套約30.25坪的房子，父親也已經是當地蔬菜種植合作社的成員，去年光靠種菜就收入2萬多元人民幣（約新台幣9.1萬元），加上其他政策，家裡收入共3.5萬元人民幣（約新台幣15萬元），並已經摘掉了「貧困戶」的帽子。

胡振園表示，這些扶貧領導幫了他們家很多忙，他現在不能回報他們，就想趁他們在元旦要來的時候，寫一封信感謝他們，「因為這些扶貧領導幫助了我們家這麼多忙，所以我代表我全家人給這些扶貧領導說一聲『謝謝您們，您們辛苦了』。我還要感謝習主席，謝謝習主席規定的這麼好的政策；我還要謝謝黨中央對我們家不離不棄」。

▲湖北小學生胡振園寫信感謝中共黨中央的「扶貧」。（圖／翻攝自荊楚扶貧網）

▲湖北小學生胡振園寫信感謝中共黨中央的「扶貧」。（圖／翻攝自荊楚扶貧網）