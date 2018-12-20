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華聞快遞／廣西14個地級市　全部實現「交通一卡通」互聯互通

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▲▼桂民卡。（圖／翻攝廣西交通一卡通官網）

▲桂民卡。（圖／翻攝廣西交通一卡通官網）

《廣西》廣西14個地級市　全部實現「交通一卡通」互聯互通

市民可使用「廣西交通一卡通·桂民卡」刷卡乘坐全區14個地級市和34個縣城區公交車、地鐵、BRT等公共交通工具，並同時與北京、廣州、南京、成都、昆明等全國近270個城市公共交通工具實現一卡暢行，徹底打破了一張市民卡只能在一個城市刷卡出行的局限。（南寧晚報）

《南京》「3年50億，6年超100億」　 蘇寧洋河戰略合作再升級

正值蘇寧智慧零售大開發戰略發布一周年，張近東在蘇寧南京總部接待了江蘇洋河酒廠股份有限公司董事長王耀一行，並簽下「3年50億，6年超100億」的大單。根據協議，雙方自2019年起，未來3年雙方銷售規模達50億，6年超百億；將加強產品定制如聯合定制開發洋河夢繫列國米定製版，並通過營銷資源共享、品牌互動營銷、多樣化合作等方式提升雙方品牌形象，協同發展。（人民網）

《北京》2019六大房車展　3月北京農展館首秀

《房車時代》雜誌社發布了2019年全年會展方案，將分別在北京、成都、寧波、成都、南京、廣東等地區舉辦六場房車展，首秀2019第二屆北京(國際)房車旅遊文化博覽會將於3月15-18日在北京農展館舉行。（中新網）

《寧夏》寧夏累計向14.2萬戶　建檔立卡貧困戶貸款68億元

2018年前11個月寧夏累計向14.2萬戶建檔立卡貧困戶發放扶貧小額貸款68億元，貸款戶數和貸款金額同比分別增長14.3%和23.1%，貧困戶貸款餘額86.4億元，存量獲貸貧困戶18萬戶，貸款覆蓋率為85.6%，對建檔立卡貧困戶實現了「應貸盡貸」。（新華網）

▲▼寧夏六盤山高級中學，新入學的學生領到了衣服和生活用品。。（圖／CFP）

▲寧夏六盤山高級中學，新入學的學生領到了衣服和生活用品。（圖／CFP）

《甘肅》品匯壹號2.0首站揭幕　打造酒水全鏈條數位化智慧平台

銀基集團·品匯壹號2.0智能商業平台暨城市雲商揭幕活動在嘉峪關舉行，吸引了當地近300名酒水商家前來的參與。在全新的平台2.0中，品匯壹號對經銷商，將以地域劃分，搭建各地經銷商​​專屬的城市平台，獨立分站實現本地及跨地區的貿易自由，為經銷商拓寬市場，提供海量數據分析運籌與精準商業服務。（中新網）

《江西》江西省前11個月　個人住房貸款新增1331億元

2018年11月末，江西省個人消費貸款餘額為8212.42億元，當月增加102.05億元。其中，個人住房貸款餘額為6747.31億元，當月增加95.17億元，當年新增1331.68億元；個人汽車消費貸款餘額為62.22億元，當月減少0.44億元，當年新增4.94億元。（南昌晚報）

《北京》助力未來醫療　助推產業升級

知名未來醫療服務專業機構動脈網18日主辦的「未來醫療100強論壇」在北京舉行。平安國際融資租賃有限公司旗​​下平安健康（檢測）中心憑藉其全國戰略佈局、創新戰略模式、智慧科技服務等優勢斬獲「未來醫療100強2018年度潛力企業」、「未來醫療100強第三方醫療服務榜榜首」兩項大獎，受到行業內外的廣泛認可。（人民網）

《杭州》浙江長龍航空開通　杭州至阿克蘇新航線

浙江長龍航空新開通的杭州至阿克蘇航線首航班機19日準時降落在新疆阿克蘇機場。這條經停鄭州的航線，被浙江省援疆幹部人才稱為「服務產業援疆的經貿航線、服務智力援疆的暖心航線、服務交往交流交融的民族團結航線」。（浙江日報）

▼杭州，機上窗外晚霞城市美景。（圖／CFP）

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關鍵字：廣西,南京,北京,寧夏,甘肅,江西,杭州,浙江長龍航空,新疆,阿克蘇,平安國際融資租賃有限公司,住房貸款,品匯壹號2.0,銀基集團,扶貧,六大房車展,蘇寧智慧,廣西交通一卡通

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