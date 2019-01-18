雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數

▲建築物外觀實景。（圖片／潤泰創新提供，以下同）

圖、文／潤泰提供

奇岩重劃區北市難得生態社區

花晨月夕，水木清華是多數人來到奇岩重劃區的第一印象，一走進奇岩重劃區，輕柔的花香鳥語，讓在都市中繃緊的感官及心情都慢慢沉澱了下來。奇岩重劃區為北市首見的綠覆率高達60%的生態重劃區，整體16公頃重劃區域採低密度開發、綠帶資源景觀、生活品質優良，是北市難得一見的純住宅規劃區，鮮少商業設施進駐，安靜清幽的地理位置串聯丹鳳山系並延伸至關渡平原，東倚奇岩山軍艦岩步道；周遭還有五座公園綠地與生態池的共生繁榮，讓生活沐浴在自然芬多精中，是許多在台北市中追求住家環境清幽的住戶絕佳首選的區域。

敢業界所不敢防水、結構20年保固

潤泰集團尹總裁曾說：「買房絕對是終身大事，多數人一輩子只會買一間房子，因此潤泰從自住需求出發，堅持要蓋就蓋最好的房子，才對得起住戶的期待。」截至2018年12月，潤泰獨家專利建築工法已達到571項，而且從建築材料、施工到物業管理通通一條龍經營，並提供住戶優於業界的防水、結構保固20年服務，敢業界所不敢。

▲前陽台實景。

雨遮不計坪坪數實在三面採光格局

潤泰奇岩採高坪效規劃，低公設比約31.4%，雨遮不計坪，標準樓層一層四戶 ，並且戶戶皆有三面採光，以目前主力產品68坪的格局來說，大面寬客廳，柱位設計在外也不佔室內空間，三間房間都可以配置完整雙人床，兩間浴室均有對外窗並配置浴缸 、三菱四合一暖風乾燥機，主臥浴室則採完整乾濕分離格局。

身處於自然生態重劃區建案，順應綠能科技發展，為住戶預留電動車充電所需配電，於自家電箱都可以接電至地下停車樓層為自己的電動車充電，真正落實與自然共生建築理念。

▲一筆箍鋼筋綁紮實景。

潤泰工法細節絕對用心確保住戶住得安心

「潤泰奇岩」建築設計經典經得起考驗，整體採用抗白華特殊砂漿，窗框崁縫特調材料以及防汙設計等，可有效避免壁癌、大幅減少白華、生鏽、外觀變色及汙染等問題產生，建築外觀即使經過10~15年仍不減其風華，而且外牆內側以歐洲進口發泡玻璃骨材、礦物微孔添加物，打造強效隔熱外牆，住出舒適好品質。「潤泰奇岩」雖然只有10層樓，仍採用高安全性的壁樁基礎，連續壁深入地下達35.5米，鋼筋結構工程並採用潤泰獨家專利「一筆箍」鋼筋，一體成型更能掌握品質、長度、角度、彎鉤更精準，讓建築物的柱體及結構都更加穩固耐震。

諸多平時看不見，卻真實隱身在建築設計細節中的用心，潤泰品牌絕對讓住戶安全、放心。

▲建物外觀實景。

潤泰奇岩基本資料

投資興建：潤泰創新國際股份有限公司

基地位置：台北市北投區三合街一段82巷50弄31-37號

銷售電話：（02）2893-7388

規劃坪數：57、68、74、87坪 (68坪為主力產品)

使用分區：住3

車位數：平面54位

個案特色：

1、生態湖景公園第一排

2、高綠覆率生態重劃區

3、松濤苑設計施工團隊

4、低公設比31%，雨遮不計坪，三面採光格局

5、潤泰專利工法，防洪、防火、隔熱設計

6、防水、結構保固20年，一輩子售後服務

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