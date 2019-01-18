　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數 （圖／業者提供）

▲建築物外觀實景。（圖片／潤泰創新提供，以下同）

圖、文／潤泰提供

奇岩重劃區北市難得生態社區
花晨月夕，水木清華是多數人來到奇岩重劃區的第一印象，一走進奇岩重劃區，輕柔的花香鳥語，讓在都市中繃緊的感官及心情都慢慢沉澱了下來。奇岩重劃區為北市首見的綠覆率高達60%的生態重劃區，整體16公頃重劃區域採低密度開發、綠帶資源景觀、生活品質優良，是北市難得一見的純住宅規劃區，鮮少商業設施進駐，安靜清幽的地理位置串聯丹鳳山系並延伸至關渡平原，東倚奇岩山軍艦岩步道；周遭還有五座公園綠地與生態池的共生繁榮，讓生活沐浴在自然芬多精中，是許多在台北市中追求住家環境清幽的住戶絕佳首選的區域。

敢業界所不敢防水、結構20年保固
潤泰集團尹總裁曾說：「買房絕對是終身大事，多數人一輩子只會買一間房子，因此潤泰從自住需求出發，堅持要蓋就蓋最好的房子，才對得起住戶的期待。」截至2018年12月，潤泰獨家專利建築工法已達到571項，而且從建築材料、施工到物業管理通通一條龍經營，並提供住戶優於業界的防水、結構保固20年服務，敢業界所不敢。

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數 （圖／業者提供）

▲前陽台實景。

雨遮不計坪坪數實在三面採光格局
潤泰奇岩採高坪效規劃，低公設比約31.4%，雨遮不計坪，標準樓層一層四戶 ，並且戶戶皆有三面採光，以目前主力產品68坪的格局來說，大面寬客廳，柱位設計在外也不佔室內空間，三間房間都可以配置完整雙人床，兩間浴室均有對外窗並配置浴缸 、三菱四合一暖風乾燥機，主臥浴室則採完整乾濕分離格局。

身處於自然生態重劃區建案，順應綠能科技發展，為住戶預留電動車充電所需配電，於自家電箱都可以接電至地下停車樓層為自己的電動車充電，真正落實與自然共生建築理念。

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數 （圖／業者提供）

▲一筆箍鋼筋綁紮實景。

潤泰工法細節絕對用心確保住戶住得安心
「潤泰奇岩」建築設計經典經得起考驗，整體採用抗白華特殊砂漿，窗框崁縫特調材料以及防汙設計等，可有效避免壁癌、大幅減少白華、生鏽、外觀變色及汙染等問題產生，建築外觀即使經過10~15年仍不減其風華，而且外牆內側以歐洲進口發泡玻璃骨材、礦物微孔添加物，打造強效隔熱外牆，住出舒適好品質。「潤泰奇岩」雖然只有10層樓，仍採用高安全性的壁樁基礎，連續壁深入地下達35.5米，鋼筋結構工程並採用潤泰獨家專利「一筆箍」鋼筋，一體成型更能掌握品質、長度、角度、彎鉤更精準，讓建築物的柱體及結構都更加穩固耐震。

諸多平時看不見，卻真實隱身在建築設計細節中的用心，潤泰品牌絕對讓住戶安全、放心。

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數 （圖／業者提供）

▲建物外觀實景。

潤泰奇岩基本資料
投資興建：潤泰創新國際股份有限公司
基地位置：台北市北投區三合街一段82巷50弄31-37號
銷售電話：（02）2893-7388
規劃坪數：57、68、74、87坪 (68坪為主力產品)
使用分區：住3
車位數：平面54位
個案特色：
1、生態湖景公園第一排
2、高綠覆率生態重劃區
3、松濤苑設計施工團隊
4、低公設比31%，雨遮不計坪，三面採光格局
5、潤泰專利工法，防洪、防火、隔熱設計
6、防水、結構保固20年，一輩子售後服務
官網：http://www.ruentexqiyan.tw/?utm_source=etnews

ET快訊
蕭敬騰撩到理科太太！她全程少女甜笑…面癱症一秒痊癒
吃到「檳榔王」痛苦倒地！桃園男搶救半小時不治
Tony帶兒去美國…隋棠不捨送機！Max一轉身網笑了

關鍵字：潤泰奇岩,買房

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數

一蟹多吃嚐盡鮮美！跟著型男主廚Fred直擊全台唯一「活體蟹懷石」

地表最強「牛肉乾」！宮廷風和牛肉乾送禮　網友驚呆：太奢華

打敗補班大魔王！星巴克買1送1、全聯連7天只要11元　14家優惠懶人包

2018泡麵王在此！玉山茅台酒與麻辣完美結合！ 「台酒麻辣酒香豚肉麵」搶市

SOGO用1千抽7萬元黃金　新光三越大獎機率15%　2019百貨福袋拚了

【廣編】豬事大吉開桃花！掌握黃金三角：亮度、濕度、咕溜度

老闆娘～辣呢？網購族最愛9款人氣辣椒醬　買起來加到爽

東森購物、雲林產地連線開賣　過年吃西螺黃金米

只要花595元！就有機會去泰國玩　買越多中獎機率越高

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

尾牙拚了！台積電員工剃張董頭　網友讚超強馬屁：這年終不得了

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數

一蟹多吃嚐盡鮮美！跟著型男主廚Fred直擊全台唯一「活體蟹懷石」

地表最強「牛肉乾」！宮廷風和牛肉乾送禮　網友驚呆：太奢華

打敗補班大魔王！星巴克買1送1、全聯連7天只要11元　14家優惠懶人包

2018泡麵王在此！玉山茅台酒與麻辣完美結合！ 「台酒麻辣酒香豚肉麵」搶市

SOGO用1千抽7萬元黃金　新光三越大獎機率15%　2019百貨福袋拚了

【廣編】豬事大吉開桃花！掌握黃金三角：亮度、濕度、咕溜度

老闆娘～辣呢？網購族最愛9款人氣辣椒醬　買起來加到爽

東森購物、雲林產地連線開賣　過年吃西螺黃金米

只要花595元！就有機會去泰國玩　買越多中獎機率越高

因為通訊軟體！劉雨柔爆前男友「拿剪刀架她脖子」飆罵

12星座1月愛情運勢！射手感情運大旺、巨蟹辛苦卻因此成長

白河警辦小小警察新體驗　教幼童遵守交通

高鐵、開車樣樣try！林佳龍曝「台中通勤族」心境：別覺得奇怪

澳網／瑞士特快車橫掃第三輪　生涯17度叩關16強

10個月嬰兒「嘴裡全是廚餘餿水」慘送命！　全因為媽媽這個「致命疏忽」

中職／征服你的味蕾！Lamigo耳掛式咖啡登場

史密斯兜售風波　獨行俠首選是將他留下

喝花酒指名大奶妹無套硬上還辯工程界慣例　判囚12年半

五六七八年級生尾牙最愛藝人大公開　五月天「十連霸」奪下團體寶座

消費熱門新聞

補班咖啡買1送1！14家優惠懶..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

星巴克聯名Stanley簡約白..

大陸iPhone狂降近7千

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

2018泡麵王在此　台酒麻辣酒..

童話小鎮登陸高雄千朵鬱金香綻放

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

永和首間影院　比漾廣場年後登場

超商又有奶茶新品！小7第2杯半..

地表最狂牛肉乾！網友驚：太奢華

早吃完！好市多麻辣鍋竟過期1年

百貨福袋SOGO用1千拚7萬大..

星巴克西雅圖買1送1　全家買5..

更多熱門

相關新聞

海外置產　透過銀行最安全

提到海外置產，除了找到一個正派經營的不動產仲介業者外，還有一個非常重要的夥伴，那就是銀行。尤其是在國外有分行的銀行，更是許多海外投資人在投資時不可或缺的重要推手。就以我們最熟悉的日本不動產來舉例，相信你看完後應該會覺得還是和幾家主要的銀行保持好關係比較好。

防水結構20年保固　潤泰奇岩揪甘心

大姑房租漲2萬　人妻搬走直接買房

台北士林新建案殺出「每坪39萬」

賴正鎰籲放寬陸資限制　中央別再543

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

屬「豬」或姓「朱」有好康

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

STUDIO A i8手機不用一萬

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞全線封閉

館長合照正妹女警！手臂和頭圍一樣粗

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

李沛旭脫外套⋯蔡淑臻深V也輸了

她深夜下班沒半通阿嬤未接來電！萬人哭慘

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面