狠溺斃2小孩！失婚母想自盡卻反悔　竟遭判「不用坐牢」





▲36歲的幼稚園老師葉卡捷琳娜（Ekaterina Babkina）。（圖／翻攝自politeka）

國際中心／綜合報導

烏克蘭一名36歲的幼稚園老師葉卡捷琳娜（Ekaterina Babkina）先前與老公離婚，疑似是因為受到的精神打擊太大，竟然將自己的一對兒女推到池塘裡溺斃；她在被警方逮捕過後表示，這樣做能將孩子們從「世界盡頭」拯救出來，目前她被安置在一間精神醫院接受治療，據悉她被判入獄服刑的機率不高。

根據外媒報導，烏克蘭警方日前發現葉卡捷琳娜獨自一人，在一處高速公路上徘徊，於是上前盤問逮人；葉卡捷琳娜告訴警方，自己帶著6歲的女兒安娜（Anna）跟5歲的兒子達尼爾（Danil）到一家餐館吃披薩後，為了將兩個小孩從「世界盡頭」拯救出來，所以把他們推到一處池塘中溺斃，雖然自己也想要一起死，但一直到最後都沒能跳下所以才逃離現場。

葉卡捷琳娜被警方質疑，在對小孩痛下殺手時憂鬱症發作，目前她被安置在一處精神醫院中進行治療，而調查人員則稱，嫌犯處於對她自己的任何行為都無法負責的狀態。造成葉卡捷琳娜罹患憂鬱症的原因，很有可能是因為她在2017年時與丈夫•巴布金（Denis Babkin）離婚，並看著曾是自己老公的人與其他女子再婚。

報導中指出，葉卡捷琳娜的朋友表示，葉卡捷琳娜總是擔心老公會因為另一名年輕女子，而選擇與她離婚，這件事成真了，也因此她陷入了沮喪當中。基於葉卡捷琳娜精神不穩定的狀態，雖然法院將在調查結束後做出裁決，但是根據現有的檢查報告，葉卡捷琳娜很有可能會因精神方面出問題，而獲得不用入獄服刑的結果。