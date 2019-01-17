六輕四期擴建計畫報告遭批「難讀」　環委看不下去決議補正再審

▲「六輕四期擴建計畫環境影響差異分析報告」專案小組初審會議，環委決議補正再審。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（17日）進行「六輕四期擴建計畫環境影響差異分析報告」專案小組初審會議，開發單位台塑石化報告中提到，此開發案總投資金額達159億元，將持續推動汙染減量及節能減碳等改善措施，環評委員質疑，交通、空汙等多項問題都沒交代清楚，甚至報告書讓人看了，都覺得自己閱讀能力有問題，實在很難讀。

台塑這次針對油品提品質提升、液氨回收設備、船舶洗艙廢水及油汙泥廠內處理報告，內容指出，總開發面積2,603公頃，這次新設5項、變更3項單元，用地面積為8.565公頃，都位於輕油廠原建廠用地範圍內，變更後六輕已規劃面積1,717,401公頃，擴建用地為91,599公頃，包含為符合國際環保趨勢，配合政府車用汽柴油成分標準及提升產業競爭力，及調整油品品質等。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，周邊有國小，上、下課時段，台塑表示雖然會閃過， 但學生在教室上課時還是會有車輛移動，還是會吸進汙染物， 尤其秋冬季節更嚴重。有2位環委都說，報告書很難讀，看到都覺得都懷疑自己閱讀能力有問題，且台塑都沒有針對問題說明，並對政策下藥。

環委劉益昌說，自己像一位老百姓的提出問題，很多狀況台塑都沒回答，一個企業到底有沒有社會責任，到底做的到或做不到，不懂開發單位怎麼不逐年改善，尤其六輕對於水造成的整個大問題，是「無解」的， 雲林人吃沙子，也是六輕大量從集集攔河取水使用造成，這些都是社會公益、正義的事情。劉益昌質疑開發單位做了沒？加上這次報告新增硫磺，但去處要往哪？也沒提。

環評最後決議補正再審，台塑必須在4月30日前補充確認新設重組油單元（CCR）內浮頂儲槽儲存項目及廢氣燃燒塔僅供緊急狀況的必要操作等變更內容，和評估本案衍生交通量的分配情形、調撥容量、效率、路口管制等議題，呈現對交通效率、交通安全及空氣品質等面向的影響，補充交通減量及運輸車輛的環保對策，和載明各空氣汙染物（含VOCs、毒化物、重金屬等）、溫室氣體等增量抵換來源及後續控管機制等。