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台北人到台南當小7店員：別再逼我講台語！　作「水果夢」崩潰哭濕枕頭

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▲▼ 超商，便利商店，小7，7-11 。（圖／資料照）

▲原PO說，小7同事們都笑他台語很破又要叫他說。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名台北人分享隻身到台南工作的經驗，「不要再逼我講台語了，我真的無法」，且夢到被客人問各種水果的太台語，「我在夢中已崩潰，起床時枕頭和眼角都是濕的。」有網友笑說，「我覺得南部人超喜歡聽不會說台語的人說台語，因為特別可愛又親切。」

原PO今天（17日）在「爆怨公社」臉書社團說，起初應徵7-11員工，被許多朋友問為何要去南部的小7工作，第一個原因是有投南科作業員，但通知和跑程序太久就放棄，第二個原因是之前在北部已有經驗。

「到了這 ，每個村莊的人都說，啊你們天龍人怎麼會願意來這裡，啊你怎麼不去市區要來這麼偏遠的地方」，原PO表示，「我只想說的是，每一個地方都有每個地方的好，例如，我在這至少消費沒那麼大，這裡的風景我也沒看過，能多交些朋友也不是件壞事。」

▼超商店員獲網友封為「十八般武藝樣樣精通」。（圖／資料照）

▲▼小7 。（圖／資料照）

原PO提到，「但我想說的是不要再逼我講台語了，我真的無法，昨晚還夢到有客人一直問我各種水果的台語，我在夢中已崩潰，起床時枕頭和眼角都是濕的。」

有網友笑說，「我覺得南部人超喜歡聽不會說台語的人說台語，因為特別可愛又親切」；原PO回「我的同事們都笑我台語很破，又要叫我說（無奈攤手）」。也有人表示，「可是在南部真的自然而然會想說台語耶，對不起」；原PO回「沒關係，雖然我也學了不少。」

其他人留言，「我也是台北人來南部生活，一開始也是聽不懂南部人講台語在說什麼！久了就會了啦」、「中南部美食超多，我個人是覺得講台語比較有親切感啦～按捏哩聽屋某」、「重點南部人好相處，講台語有親切感、有人情味」、「歡迎來到美食城市」。

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關鍵字：台南,台語,小7

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