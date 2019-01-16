高嘉瑜便當最愛辣蘿蔔乾　鄧佳華現身揪「一起吃」

▲鄧佳華想和高嘉瑜「一起吃」。（合成圖／翻攝自高嘉瑜、鄧佳華臉書）

政治中心／綜合報導

台北市議員高嘉瑜16日在臉書大方分享，在立法院工作時常去一家排骨便當店，她透露自己最愛吃便當最愛加辣蘿蔔，有年輕店員看到她還會拿便當盒給她簽名。貼文一出，許多網友紛紛留言回應，值得注意的是，多次爆出爭議的「FBI帥哥」鄧佳華也留言，「嘉瑜一起吃」。

高嘉瑜因誠實的言論、甜美外表人氣大漲，吸引不少粉絲，被封為「港湖女神」，她日前在服務處發送春聯，現場還替粉絲簽名、合照，超多支持者一大早就來排隊力挺，還有鐵粉客製化「高嘉瑜版的擋泥板」，讓高嘉瑜甜喊，「要每天幫我洗臉喔」。喜歡和大家分享日常生活的高嘉瑜16日又在臉書，告訴大家自己最喜歡的便當店，引來網友熱烈討論。

網友紛紛留言，「我可以當辣蘿蔔乾嗎」、「看了又肚子餓了，幾時我們請我吃」、「簽名的便當盒蓋呢？」、「台北市雞腿飯賣100根本佛心」、「那我的排骨也要簽名」、「外食不要常吃，對身體不好，自己煮比較好」、「想遇到嘉瑜」。值得注意的是，多次爆出爭議的「FBI帥哥」鄧佳華也留言，「嘉瑜一起吃」。

▲鄧佳華也留言。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書，下同）

▲高嘉瑜分享最愛吃的便當。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）