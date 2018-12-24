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社會 社會焦點 保障人權

網怒遇到併排停車女三寶「覺得心靈受傷」　畫面曝光掀論戰

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地方中心／台中報導

遇到併排停車該怎麼處理？有網友控訴將愛車停放在河南路四段停車格內，要離開時發現有一台紅色轎車違規停車，只好打電話請對方移車，未料對方在打電話說卻說「叫細仔漢ㄟ來」，令他不禁想問「違規的人都這麼兇？！」、「真不知現在社會這麼黑暗」。而畫面曝光後也引起網友熱議，也有認為應該要看到前因才能判斷。

原PO將當時片段畫面上傳臉書不公開社團「爆料公社」，並提到將愛車停在停車格，前方紅車轎車併排停車，導致無法離開，於是打電話請對方移車，「但對方竟然跟我說有本事自己想辦法開出來，車主到了現場還恐嚇要找人修理我」，這一段過程令他覺得幼小心靈受傷，很害怕。他也提到，電話掛掉就立馬報了警，影片是車主出現到警察來前的咆哮，在警察來前違規車主就已離開。

▲▼網友遇到女三寶，並將雙方理論過程PO上網。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友遇到女三寶，並將雙方理論過程PO上網。（圖／翻攝自爆料公社）

而影片曝光之後，引起許多網友憤怒，紛紛留言表示， 「真是個好惱人的時代」、「我都直接打拖吊或拍照上傳檢舉APP」、「只能找警察幫忙」，但也有人發現原PO站前面擋車，趕緊提醒他「說真的車主併排是錯的，但是，樓主你已經阻擋構成妨害自由了，你可以直接檢舉讓他吃罰單就好」、「違規雖然不對，檔在車子前面可能觸犯強制罪唷」、「樓主呀～以後再有這種事情發生，你就拍照檢舉即可，罰他個2400為國庫增加收入！ 沒必要跟一個摩登原始人做爭執，沒意義」。

對此，台中市政府警察局第四分局黎明派出所副所長蔡明松也在PO文留言，表示感謝爆友對本案的關心，本所已聯絡版主轉達相關權益，如有違法將相關事證提供本所，一定依法偵辦，另違規部分版主表示已循本局交通大隊系統檢舉，如查屬實會依法製單舉發。

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關鍵字：併排停車,移車,停車,三寶,爆料公社

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