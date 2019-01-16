少給國家31億！　21所私校被爆租台糖土地最低每坪2.2元　

▲高教工會表示，全台灣21所私立大專院校的校地，透過台糖公司廉價承租，最低租金低到每坪每月僅2.2元。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

高教工會16日表示，全台灣21所私立大專院校的校地，是透過向台糖公司廉價承租，所承租的校地面積，相當於約14個大安森林公園；最低租金低到每坪每月僅2.2元，其中更有三所「私立」大專院校的校地，100%全數由台糖所提供，而八成以上學校，台糖提供土地占總校地比重達七成以上，平均每坪每月僅7.6元。

高教工會說明，根據「台灣糖業股份有限公司立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議、附帶決議辦理情形報告表」所顯示，台糖公司以至少四成左右折價，低價將土地出租給這21所私立大專院校。以租期均為50年計算，這21所私立大專院校透過廉價出租國營的台糖公司所屬土地，每一所學校至少省下多則近三億元，少則兩千萬左右的經營成本，總數則超過31億元。

▲承租台糖土地單位租金最便宜TOP 5。（圖／高教工會提供）

高教工會強調，透過此一面向足已證明，台灣的私立大專院校，是有多麼仰賴國家所挹注的公共資源辦學，私立大專院校在營運的各個層面上，接受等同於公立大專院校的監管強度與密度，同時在董事會等各項運作機制中導入來自教職員生乃至於社會代表的監督，更重要的，在少子化趨勢下遭遇招生困難而面臨停辦時，將一切來自於公共資源挹注所累積的校產回歸公共與社會，本來就是天經地義的道理。

▲承租台糖土地面積TOP 10。（圖／高教工會提供）

高教工會最後提出以下兩點具體訴求，一、停辦立即歸公，私立大專院校（特別是上述21所）進入停辦階段，就應該立刻啟動解散清算程序，並將解散清算後的校產資源，回歸到地方與中央政府，繼續投入公共教育中。二、公共監理，上述21校優先設置「公益董事」與「教職員生董事」，讓真正有效的公共監理，進入到這21所私立大專院校運作決策機制中。





▲承租台糖土地佔校地面積比重TOP 10。（圖／高教工會提供）