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中華電「新春家電好禮方案」　月繳799元起、家電0元帶回家

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▲▼中華電推「新春家電好禮方案」，月繳799元起，家電有機會0元帶回家。（圖／中華電信提供）

▲中華電推「新春家電好禮方案」，月繳799元起，家電有機會0元帶回家。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

農曆新年將至，中華電信為消費者推出了除舊佈新的「新春家電好禮方案」，包裝多款萬元人氣家電，包含Coway綠淨力直立空氣清淨機、Tokuyo 摩速椅、Philips萬用鍋等任選一款通通0元，只要搭配月繳799元起，即享4G行動上網吃到飽、網內前7分鐘免費、精采Hami包任選一項享優惠價99元。

另外，中華電信也提供了Hami Point 6,888點(1點抵1元)的選擇，讓客戶可自由選搭喜愛商品，歡喜過新年，活動只到108年2月28日止，心動不如馬上行動。

舉例癌說，若是選擇中華電信「新春家電好禮方案」月繳1,399元以上，就可以0元將市價35,000元的限量家電iRobot Romba890 WiFi掃地機器人帶回家；此外，還有德國SABA PM2.5顯示抗敏空氣清淨機（市價19,800元）、Apple Watch Series 4 GPS 44mm或40mm、Hami Point 12,888點等多元選擇，滿足不同客群需求。

此外，中華電信此次還加贈行動VIP享漫遊上網方案最高折抵1,888元優惠，再加上4G行動上網吃到飽、全國最大網內免費、「Hami書城月讀包」前3個月免月租、「FOX+」首年免月租等優惠。

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關鍵字：中華電信,家電

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