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官方量測網速第一　中華電信小編放膽和網友賭一萬杯咖啡

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▲▼對自家網速有信心！？中華電信小編放膽和粉絲賭一萬杯咖啡。（圖／翻攝中華電信行動學員粉絲團）

▲對自家網速有信心！？中華電信小編放膽和粉絲賭一萬杯咖啡。（圖／翻攝中華電信行動學員粉絲團）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）月初公佈5家行動寬頻業者的107年度4G行動上網速率量測統計結果，其中全台22縣市「定點量測」是中華電信速度最快，至於高鐵全線和台鐵主線，也是中華電信拔得頭籌。沒想到中華電信小編竟然在粉絲團打賭，如果沒有獲得今年公布的Speedtest測速結果冠軍，就要賭上一萬杯咖啡，還逗趣表示「長官叫他自己看著辦」。

去年九合一選舉開始出現了祭品文風潮，特別能引起網友共鳴，中華電信行動學員粉絲團小編也跟著潮流，在粉絲團貼文表示：「如果中華電信全台網速沒拿下Speedtest測速結果冠軍，就請大家一萬杯咖啡。 」而這篇po文，意外引發網友熱烈討論。

不少網友都誇獎小編創意無限，但也替小編擔心，紛紛表示「小編年終沒領多少就算了，還要自掏腰包倒貼請咖啡？」、「勝率不高啊！小編會不會PO文後當下後悔了？」、「敢賭就要有誠意兌現啊！」、「結果是小編自掏腰包5,60萬？或是安全下莊？」甚至有網友指定應該要找咖啡暖男陳其邁「咖啡廠商找好了嗎？還是要問問暖男陳其邁？」；但也有人吐槽「學人家發祭品喔！萬一真的沒第一就好笑了啊！」、「至少應該請拿鐵以上等級的咖啡再說啦！而不是美式黑咖啡！」

▲▼中華電信行動學員粉絲團小編賭一萬杯咖啡，引發網友共鳴。（圖／翻攝中華電信行動學員粉絲團）

▲中華電信行動學員粉絲團小編賭一萬杯咖啡，引發網友共鳴。（圖／翻攝中華電信行動學員粉絲團）

近年來社群小編已經成為另類的品牌發言人，經常以時事梗和粉絲互動。這次中華電信的小編延續祭品文熱潮與粉絲打賭，以創意的行銷方式希望能增加品牌好感度，同時延續自家日前在NCC公佈的5家行動寬頻業者107年度4G行動上網速率量測統計結果，不管是全台22縣市「定點量測」以及高鐵全線和台鐵主線，網速都是第一的話題。

▼中華電信行動學員粉絲團小編賭一萬杯咖啡，網友擔心小編年終沒了！。（圖／翻攝中華電信行動學員粉絲團）

▲▼中華電信行動學員粉絲團小編賭一萬杯咖啡，網友擔心年終沒了！。（圖／翻攝中華電信行動學員粉絲團）

中華電信行動學園粉絲團：https://www.facebook.com/166459533383697/posts/2510569938972633/

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關鍵字：NCC,中華電信,4G,行動上網速率

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