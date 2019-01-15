MOD首頁大改版　找片更快更準、操作更直覺

▲中華電信MOD首頁大改版，運用圖像化的方式呈現各項服務。（圖／中華電信提供）



記者邱倢芯／台北報導

中華電信MOD首頁過去皆是以文字為主的排版，不過為了讓操作更加直覺，提升用戶體驗，因此MOD全新首頁將運用圖像化的方式呈現各項服務，使頁面變得更簡單明瞭，進入首頁即可一次掌握最新戲劇、院線片，熱門內容，讓客戶在五秒內快速從MOD海量影片找到喜愛的內容，使用遙控器簡單滑過，就能查看影劇介紹、影音內容，讓客戶減少點按遙控器次數，觀影體驗更加智慧順暢。

MOD更貼心推出「訂閱標記」功能，凡是影音內容屬訂閱範圍內，都會標示「已訂」，讓客戶能輕鬆找到訂閱的影音內容，精彩內容不漏看。

中華電信表示，在客戶數突破200萬後，持續秉持「帶給觀眾最豐富影視內容」的精神，不斷上架國內外優質影音內容，滿足不同的觀影需求。中華電信MOD表示未來除了在內容上的持續精進外，在軟硬體上更要推陳出新，雙管齊下，呈現給每個客戶最高品質的觀影體驗。

在數位匯流時代的浪潮下，觀眾不僅重視內容的多樣化，更要能又快又準，在海量的內容裡找到合適的影音內容。面對忙碌現代人的觀影習慣轉變，過往傳統的電視介面已無法滿足觀眾的需求，對此中華電信MOD大膽創新，顛覆傳統電視思維，優化MOD介面，動員百人研發團隊，推出全新首頁，讓客戶能更快找到想看的影音內容，打開MOD全新首頁，直覺手機APP式icon，讓看電視就像手機一樣好看、好玩、好找，用戶可享受不一樣的影音世界。