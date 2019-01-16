永和首間電影院年後登場！　比漾廣場「巨幕微影廳」走小而美

▲永和首間影城即將登場，此為示意圖。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／新北報導

位於永和市的比漾廣場，以社區型百貨深耕地方特色，經過近年來積極改裝引進新品牌，去年底也宣布與喜樂影城合作，開幕永和當地首家電影院，據悉農曆春節過後就會開幕，此外也將於6月底改裝B2美食街，以「台灣早市」為風格特色，打造以生活型態為主的賣場。

新北百貨除板橋大遠百、環球中和與林口三井OUTLET之外，中和地區首間電影院的開幕時間也有眉目了，比漾廣場內的喜樂影城規劃13個影廳，以「巨幕微影廳」設計為號召，打出IMAX的規格，為該影城系列全台最高規格。

且為了迎合影城開幕即將衍生的需求，今年6月針對地下街美食攤位也將進行改裝，除了從18個攤位擴大至21個，並以在地好物為訴求，推出「秀朗市場」的概念，引進台灣風格的小吃、物產與美食等，以生活風格為思考，重新詮釋美食街的可能性。

比漾廣場也從1／17至2／3推出春節促銷，全館指定品牌累積消費滿3,000元送200元抵用券；滿6,000元送400元抵用券；珠寶區當日累積消費滿1萬元，送500元抵用券；集雅社大家電當日累積消費滿1萬元送1,000元抵用券。首四日台新比漾聯名卡友加碼優惠，消費滿3,000元加送100元抵用券。

▲比漾廣場1／17春節促銷檔期開跑。（圖／記者蔡惠如攝）