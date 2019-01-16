cheating特別寫中文「舞弊」　利物浦大學：怕中國學生看不懂

▲英國利物浦大學特別用中文「舞弊」註釋cheating。（圖／中國日報）



大陸中心／綜合報導

英國利物浦大學（University of Liverpool）近日向國際學生們發送了一封郵件，提醒學生在考試期間不要作弊。在這封英文的電郵中，利物浦大學還特地在英文單字cheating後面用中文註釋著「舞弊」，非常顯眼。

校方也在信中最後特別解釋，「學校的中國學生通常不熟悉cheating這一英文單字，所以我們提供了該字的中文翻譯『舞弊』」。

▼對於「舞弊」二字，校方解釋「怕中國學生看不懂」。（圖／中國日報）



據《中國日報》報導，此舉讓在該校就讀的中國學生非常不滿，「他們認為學校不該在寄給國際學生的郵件中，只有單獨使用中文解釋敏感詞彙。」

校方做出的這種舉動涉嫌歧視，似乎是指中國學生特別會「舞弊」一樣，而校方給出的回應卻是，以往的中國學生對該英文術語不理解，加上中文翻譯只是為了更好地傳達考試規則。但學生都去到英國念書了，卻連基本的「cheating」單字都會不懂嗎？

對此，網友也紛紛表示，「怎麼可能不認識cheating」、「雅思至少6才能上利物浦，怎麼可能不知道」；也有人分析，「是不是之前有中國學生舞弊以不懂cheating為由推脫呢」？

▼校方隨後道歉又說，「該註釋不是特別針對中國學生」。（圖／中國日報）



據了解，英國的利物浦大學是一所研究型大學，該學校是著名的羅素大學集團（Russell Group）和N8研究合作集團（N8 Research Partnership）的創始成員，商學與管理學院也是國際商管學院促進協會 (AACSB) 的成員之一；至今為止，該校已培養出了9位諾貝爾獎得主（包括英國的第一個諾貝爾得獎者）；該校也在2018年QS世界大學綜合排名中位於第177位。

▼英國利物浦大學仰視景象。（圖／CFP）

