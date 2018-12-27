叫我姚明因為我眼睛小　辱華歌手Lil Pump道歉：傳遞愛與正能量

在 Instagram 查看這則貼文 @lilpump 分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 24 日 下午 7:55 張貼

大陸中心／綜合報導

美國饒舌歌手Lil Pump先前曾發布了一則影片，內容含有明顯的歧視華人詞句。在多位大咖華人饒舌歌手以Diss（用歌曲回擊）回應該影片後，Lil Pump近日表示，「對於發了那種文，我很抱歉，我不是有意要傷害任何人；我自己身邊也有亞裔的好朋友」，在最後「祝大家有個美好的聖誕節，傳播愛與正面能量」，並將先前的影片刪除。

據了解，Lil Pump近日在Instagram上發布了一則影片，內容看起來是想要宣傳即將推出的新歌，但在歌曲進行到一半時，卻突然出現了「Ching Chong」、「叫我姚明因為我眼睛小」等詞句，還同時把自己的眼皮拉長，歧視意味非常明顯，也引起了原本熱愛他的華人粉絲瘋狂反彈，華人界的幾位饒舌大咖也都站出來Diss他的不當行為。

該則影片發布後，中國大陸饒舌歌手PG One與在美呼聲最高的華人饒舌歌手歐陽靖（MC Jin），也都分別在網路上發布影片反對Lil Pump歧視華人的不當言詞；其中歐陽靖也在自己的影片中提到，「我不想跟你在那邊回擊打乒乓，我的節奏也不是什麼Ching Chong，說了好幾次，早就叫你們去學中文了」、「黃黑白棕各種顏色，種族歧視你不是第一個，但你是最差的那一個」。

PG One也在自己發布的影片中表示，Lil Pump的旋律都一模一樣，只會不停地「Gucci Gang、Gucci Gang、Gucci Gang」，隨後還提到了姚明「你再站得高、格局不到姚明半個腰」、「模仿姚明，老弟你不配」、「小霸王複讀機（重播錄音帶）現場還不如讓機器演（唱）」、「梁靜茹給你的勇氣嗎？還敢學瞇瞇眼；核桃它補腦子，用不用我給你批一點？」最後以模仿Lil Pump歌曲中的重複旋律，連唱了七次的「Gucci Gang」作為該首Diss歌的結尾。

雖然Lil Pump看似做了很多不經大腦的事情，但這次年僅18歲的他，做了最聰明的道歉回應，他的粉絲群裡也佔有許多的華裔聽眾，他曾說過的這些話不僅傷害了華人、也傷害了自己的粉絲，相信Lil Pump已在這次的事件中成長了許多。

▼饒舌歌手Lil Pump在影片中唱了許多歧視字詞，同時還用手將眼皮拉長。（圖／Lil Pump IG）

