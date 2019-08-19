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失能險停售爆搶購潮「專家不意外」！選對保險最重要：長期照護要用長照險

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▲上班族，勞工，員工，失能，工作，焦慮，資遣，開除。（圖／pakutaso）

▲民眾搶購「失能險」就怕哪天發生意外，而影響生活品質。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者楊絡懸／台北報導

多家壽險公司7月起停售或改版調整失能險商品，消息一出，立即引起討論和搶購潮，民眾就怕擔心以後買不到，或是未來購買時價格變更貴了，趕緊在停售前找保險業務員詢問。對此，宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正剖析失能險停售「並不意外」，但他提醒民眾「失能險」和「長照險」並不同，如果民眾擔心老後子女無暇照顧，應該買長照險才是。

陳銘正表示，台灣保險業是被輿論營造的市場，輿論正由保險公司、媒體及民眾共同造就，每當保險公司推出商品，媒體開始報導，再透過民眾口碑傳遞，短時間就能造就銷量，「從白領菁英到市場主婦，人手一紙就怕唯我獨漏。」然而他認為，許多人未必完全明白失能險的定義和涵蓋範圍，就已經保了失能險。

▲宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正。（圖／宏泰人壽提供）

▲宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正剖析「失能險」停售的箇中原因，並提醒民眾，如果擔心老後子女無暇照顧自己，應該買的是長照險。（圖／宏泰人壽提供）

學保險的陳銘正堅持初衷，直指「長照險和失能險不同」。他表示，台灣現代人多數不指望子女會在久病床前當孝子，就以為自己已經購買到了老後被照顧的保障。事實上，購買保險要慎選適合自己的險種，釐清自己需要的是什麼，而非「一窩蜂」跟隨風潮搶購。

「如果擔心老後子女無暇照顧需要被照顧的自己，應該買的是長照險。」陳銘正表示，失能險理賠的前提必須符合保單條款上所條列失能項目，才可獲得理賠，然而長照險則是被長期看護照顧所設計的商品。

陳銘正不諱言，失能險熱銷的原因，其實就是因為「好懂、好賣」，但實際上考慮到未老、未死，卻萬一失能需要照料的人，真正應該購買的是長照險而非失能險。

長照險的理賠認定是依據巴氏量表，較為複雜；而失能險的理賠認定僅需依照條款條列的項目等級，易於描述。陳銘正表示，當保險業務員說到巴氏量表認定時，客戶衍生的問題多，來來回回說不清楚，容易讓客戶遲疑不買單，銷量當然也就高不起來。但失能險依據失能等級，保險業務員幾句話就說明白了，客戶也一聽就懂，在理賠條款上沒有疑義，又比長照險便宜，當然不囉唆簽了保單。

▲老人，老年人，爺爺，照顧，老人家，老爺爺，失能，長壽，老年，老化。（圖／pakutaso）

▲民眾如何養保單防老，就必須慎選適合自己的保險商品。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

根據統計，這兩年失能險的銷量是長照險的將近10倍之多，形成了好懂、好賣、接受程度高的銷售狀態，「賣的是方便便宜，但賣的並不是初衷。」陳銘正指出，隨著失能險停售或調整商品內容，未來失能險承保的價格一定會變貴，等待期也會延長，才能避免那些不符保險本意的理賠案件增生。

陳銘正再次重申保險定義，「在保險的本意裡，失能輔助保險的目的，是當你發生了失能的狀況，在還生存的時間內，能獲得良好的照顧；但是當你已經往生了，那表示你被照護的需要已經終止了。」後續各家壽險業者調整商品，勢必也將會朝向保險本意做修正，回歸初衷。對於未來的嶄新商品，陳銘正也樂見其成，他認為此次調整的動作表象看似削減，實質卻不失公平。

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關鍵字：失能險,長照險,保險,保險雲,宏泰人壽,陳銘正

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