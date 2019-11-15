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航班延誤收簡訊「理賠金自動匯進來」！明台產險攜手中華電信　買旅平險搭優惠漫遊

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲產險業者與電信業者合作，購買旅平險即可用優惠價格申辦國際漫遊服務。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

三井住友海上集團明台產物保險15日宣布，與中華電信合作推出「漫遊99」專案活動，中華電信用戶透過明台產險官網投保「旅遊綜合保險」，不限保費金額，即可憑專屬序號以99元優惠價格，申辦原價268元的「亞洲十國7天2GB」國際漫遊服務。值得一提的是，當旅行航班延誤達到理賠時數後，用戶將收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，不需再回傳登機證明。

三井住友海上集團明台產物保險營運創新本部長飯島健司表示，除了不斷精進「旅遊綜合保險」方案內容，針對保戶最重視的航班延誤，明台產險今年與中華電信合作推出航班延誤快速理賠服務；當航班延誤達到理賠時數後，保戶開啟中華電信數據漫遊功能，將能收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明。

飯島健司指出，目前超過70%保戶使用航班延誤快速理賠服務，且保戶對此服務皆表示非常滿意，甚至對於旅程尚未結束即收到理賠金感到相當驚喜。

▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾出國購買網路漫遊。（圖／達志影像／美聯社）

明台產險為感謝並回饋保戶，除了投保旅遊綜合保險享漫遊優惠之外，活動期間內，新加入明台產險網路投保專區成為會員，也可以用優惠價218元申辦原價268元的「中華電信亞洲十國7天2GB」國際漫遊服務。中華電信國際漫遊服務提供手機原號上網，免換SIM卡，不論出差或觀光旅遊，都能輕鬆暢遊無負擔。

除了海外網路漫遊優惠，明台產險同時宣布於官方網站推出全新升級的旅遊綜合保險方案，新增「食品中毒慰問保險金」並提升海外緊急救援費用保險額度。

近年台灣國內旅遊、出國旅遊、或前往東南亞國家等，發生多起細菌性食物中毒案件，大多食用受到汙染的食物或飲水，導致腸胃道感染。明台產險表示，為提供保戶更完善的保障，本月起凡民眾出國前，透過明台產險官網投保旅遊綜合保險，若保戶不幸發生集體食物中毒，並出具診斷證明，可獲得醫療理賠之外，另可申請「食品中毒慰問保險金乙次」定額給付3000元整。

此外，為提供台灣民眾更完善的海外緊急事故急難救助及減輕保戶負擔，明台產險也自即日起，將海外緊急救援費用額度自20萬元提升至200萬元。

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