新版國文課本曝光！　「提問式」教學增加課堂互動





▲新版「提問」國文課本比以往課本多出6、7倍提問。（圖／奇異果文創提供）

記者崔至雲／台北報導

為了提倡思考及應變等能力，奇異果文創邀集到作家朱宥勳等作家、教師、學者，集資出版全台第一本透過「網路群眾集資」的國文課本，這套課本比過往的國文課本多出6、7倍的提問，提問均是由文本分析、結合情境的資訊判讀和延伸思考。課本目前正在送國教院審定中，預計2019年9月開學使用。

奇異果國文課本，最重視的是「提問」。主編朱宥勳特別指出，課本中的提問數量真的超級多，希望能督促學生「讀進去、要思考」，另外，這次的提問也有「層次」上的不同，朱宥勳說，「太標準的答案只會讓學生講出一堆無所謂對錯的個人價值觀」，無法引起進一步的辯論或思考，但「層次」上的提問，希望學生能有更不一樣的價值判斷。





▲朱宥勳認為，希望有「層次」的提問，能讓學生有更不一樣的價值判斷。（示意圖／CFP）

內湖高工國文老師陳婉嫈表示，課本中多了隨課提問，能促進課堂上師生、學生與學生的對話以及思想交流，營造思辨的空間，也提高了課堂的教學、學習效率，能隨課的寫作練習有別於一般的寫作練習，能夠讓學生精準地練習某些寫作技巧，不用花費太多時間，學生可以在課堂上達成，CP值遠比寫好幾篇長篇作文來得高。

花蓮女中國文老師林廷娛諭也認為，當新課綱終於與時俱進、將這些「補充」定位為教育的核心素養，此時我們應該有更合適的國文課本，那應該長什麼樣子？用「主題式選文」教思辨、用「核心問題」教閱讀、用「自成系統的課程」教寫作，這是深崛萌國文課本為身為國文老師的我們自己、也為你提供的一種回答。

▲新課本中的隨機寫作，能讓學生精準地練習寫作技巧，CP值遠比寫好幾篇長篇作文來得高。（圖／奇異果文創提供）

奇異果文創表示，以編輯第一冊的國文課本計算，至少開了40次以上的編輯會議，無會議記錄的討論次數不計其數，從第一次編輯會議到完成課本，歷時近15個月，更要再經過8個月的國教院來回審查，才能正式上市。希望這樣的細心篇排，讓學生可以從制式的形音義教學中解放、讓課本成為教學場域主體。