單一指標取才已不符需求　大學招聯會告訴你為何推動考招

▲ 因應新課綱預定於108學年上路，大學招聯會推動111學年考招新制。（圖／記者李毓康攝）

文／大學招聯會

新課綱上路，連動大學考招制度做調整，為了宣導111大學考招新制，大學招聯會在全國北中南東金馬澎湖各地啟動教師、家長說明宣導，僅107年一整年舉辦的說明會、受邀參與座談宣導就有50場。

宣導過程遇到最大的阻力是來自社會的觀念，有個聲音認為考試最公平、聯考不是好好的嗎?怎麼越改越「麻煩」，考試考一考、志願填一填，不就搞定了，何必大費周章?

過去社會考試取才的定型化的印象根深蒂固

單一指標取才的方式，已經不符合社會多元人才的需求，從招聯會分析的大數據資料顯示也顯示，「感覺上」考試最公平，其實考試對弱勢學生最不利，50％的一般生學測成績達到均標以上，但是只有25％來自低收、中低收入經濟弱勢家庭的學生能達到均標，近40%更在後標之後。

不只是台灣經濟弱勢學生輸在考試，美國也有相關的研究，高中生進入美國大學的標準入學考試SAT分析，最富有的孩子的SAT平均成績比最貧窮的孩子的高出了400分以上，而且家庭年收入每增加2萬美金，孩子的平均分數就提高40分，家庭環境與孩子考試成績成正相關，中外皆然。

▲招聯會認為，單一指標取才的方式，已經不符合社會多元人才的需求。（圖／記者李毓康攝）

大學考招新制的核心價值

民國70 年，台灣的新生兒人口是41萬4,069人，到了民國99 年，降為16萬6,886人，創下歷史新低。

過去一年有40萬名新生兒的社會，用學科考試可以挑出三分之一的菁英、三分之一中間技術人力，三分之一可能就被放棄了，隨著台灣社會人口變化，大學學測報名人數只剩下16萬人左右，僅剩過去的五分之二，台灣面臨少子化，要帶著國家的經濟往前走的人越來越少，不能再只是拔尖三分之一、浪費三分之一了，過去靠三分之一菁英也許就能帶著國家經濟往前走，但是未來再浪費人力的話，經濟、社會等各項發展就面臨倒退的危機。

美國心理治療師薩提爾Virginia Satir相信每個人都是一個奇蹟，不斷地演變、成長，永遠有接受嶄新事物的能力，絕對沒有一個人是零價值，一切存在都是有意義的。

從國家育才、選才的觀點來看，現在推動大學考招新制，只是想做一件事，藉著考試改變，讓108新的課綱得以真正落實，讓過去學生為考試而讀書的現象可以打破，也讓過去的考招制度下被放棄的三分之一失落人口，不再被忽略，透過多元的方式，讓每個人的多元能力的人都可以為社會所用、各安其位、不會造成社會的負擔。

因此，推動考招新制絕對不是沒事找事做，繼續用過去的人生經驗，是否足以處理未來的問題，值得深思！