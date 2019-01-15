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持續施壓資方！德國8機場再度罷工　22萬旅客無法登機

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▲▼德國服務業工會（Verdi）再度在境內8座機場發動罷工，其中包括最繁忙之一的法蘭克福機場。（圖／路透）

▲德國服務業工會（Verdi）在境內8座機場發動罷工，其中包括最繁忙之一的法蘭克福機場。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

德國機場安檢人員薪資爭議在上週2次罷工後仍未解決，德國服務業工會（Verdi）15日擴大規模，選在最繁忙的法蘭克福（Frankfurt），和慕尼黑（Munich）、漢諾威（Hanover）、不來梅（Bremen）、漢堡（Hamburg）、萊比錫（Leipzig）、德勒斯登（Dresden）和艾福特（Erfurt）等共8座機場，自當地時間凌晨2點到晚上8點發動罷工，預計會影響至少22萬名旅客。

綜合外媒報導，在罷工期間除了轉機、過境的旅客之外，沒有任何乘客可以從法蘭克福機場登機。機場營運商弗拉波特（Fraport AG）已經取消了1200個定期航班當中的570個，同時呼籲旅客暫時不要使用歐洲前幾名客運量的法蘭克福機場。

▲▼德國服務業工會（Verdi）再度在境內8座機場發動罷工，其中包括最繁忙之一的法蘭克福機場。（圖／路透）

▲機場營運商建議旅客在罷工期間暫時不要使用機場。（圖／路透）

代表勞方的「Verdi」工會日前要求要求政府將安檢人員的時薪17歐元（約600元台幣）調高成20歐元（約705元台幣），加薪幅度將近18%。勞資會議初步協商破局，資方協會BDLS回應只願意加薪2%到8%，並將在23日再次進行談判。

以法蘭克福機場為主要樞紐的德國漢莎航空（Lufthansa）在罷工行動中首當其衝，航空公司指責「Verdi」工會讓原本緊張的局勢再度升溫，並且無助於改善德國的機場品質，和歐洲與世界其他國家相比已經用最高的成本來換取最低品質標準的安檢服務。

▲▼德國服務業工會（Verdi）再度在境內8座機場發動罷工，其中包括最繁忙之一的法蘭克福機場。（圖／路透）

▲這場罷工預計影響22萬名旅客。（圖／路透）

德國機場協會（ADV）指出，罷工行動導致航班取消及延誤，不僅影響這8座機場，也包括其他機場受到的連鎖效應，「Verdi」躲在旅客、航空公司和機場的背後操作非常不負責任。「Verdi」工會表示，由於目前談判陷入僵局，為了達到勞方訴求，被迫提高行動等級來施壓資方協會BDLS。

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關鍵字：德國罷工,Verdi,法蘭克福機場,加薪

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