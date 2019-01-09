蔡英文超霸氣「加薪不用撿到槍」　網友熱議：小編換成鄉民了嗎XD

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前火力全開對大陸喊話，被讚「小英撿到槍了」，蔡英文近日面對「發紅包」爭議連發臉書，強勢捍衛自己的立場，今天一句「加薪不用撿到槍」再度引起網友熱議，還有人好奇「撿到槍是什麼哽」？

蔡英文在臉書表示，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼。」並列出今年元旦已經啟動的新制，包括基本薪資調升到23,100元，以及時薪調升到133元。

網友表示，「撿到槍這句話從你的文出現 真的太不可思議!」、「他的文膽怎麼ㄌ」、「之前的小編被資遣了吧XD」、「總統的小編一定有換人...越來越幽默了」、「這哏誰想的啦XDDDD」、「沃草 你是撿到核彈吧」、「小編權限有點大，這行老闆有沒有看過啊 XDD」有網友詢問，撿到槍是什麼意思，鄉民普遍認為是指蔡英文最近「很嗆」的意思。

「撿到槍」為網路用語，原是因持有槍枝的人被抓到時，會說「是撿到的」，故衍生為說謊、誇大其詞，之後則慢慢變為講話很嗆，就像撿到槍一樣。

不過總統府發言人黃重諺解釋，「撿到槍」是電玩族跟網路族群的用語，意指「不用靠運氣」，就像是打電競被狂電時，希望撿到好武器的情境。

蔡英文9日在臉書表示，今年元旦開始，我們又再次調高了基本工資，不只是「再次」，而且是「第三次」，基本工資在她任內連續三年調漲，先從20,008元調升到21,009元，然後調升到22,000元，今年又調升到23,100元，一共成長了15%，「22k這個年輕人的低薪代名詞，已經正式走入歷史。」

▲蔡英文發文強調，她已經調高基本工資三次。（圖／翻攝蔡英文臉書）



至於打工族的時薪，蔡英文表示，時薪從去年的140元調高至150元，許多以時薪計薪的青年勞工、中高齡就業者，收入將會增加。

蔡英文表示，「改善低薪，政府責無旁貸，照顧弱勢，就是我們最重要的任務之一，這是我該做的，而且我有做。」並強調，「我做事你分享，台灣已經變得更好，不要活在平行時空一起把訊息傳出去」。