妙天組黨戰2020大選　前立委蔡豪任副手瞄準不分區立委

▲ 民國黨和國會政黨聯盟合併天。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

民國黨1月初時宣告將和妙天新成立的國會政黨聯盟合併，本月25日將正式完成合併。根據媒體報導，國會政黨聯盟副主席就是前立委蔡豪，而他積極投入政黨操作，似乎有意瞄準2020總統大選、立委選戰。

根據《上報》報導，國會政黨聯盟秘書長、前國民黨中央委員孔祥科接受訪問時表示，目標是在這二、三個月就將黨員數衝到十萬人，在2020的總統、立委選舉「不會缺席」，預計三個月後，約在四月間將推出立委人選，以在明年選舉取得5%的政黨票為目標。

據報導指出，孔祥科證實，蔡豪擔任國會政黨聯盟的副黨主席，且一定會投入明年立委選戰，將視黨的整體戰力規劃，不排除將蔡豪提名區域立委參選人，或是列名不分區立委名單。

報導中提到，國會政黨聯盟將透過妙天和蔡豪的合作，將過去「民國黨」侷限在北部、新竹一帶的北部政黨格局，將影響力和政黨支持度往南擴及到中、南部。

民國黨在2018年九合一大選結果，保住三席縣市議員席次，但還是不符原先的期望，為爭取更多資源，因此宣布和「國會政黨聯盟」合併。

▲前立委蔡豪接國會政黨聯盟副主席。（圖／翻攝國會政黨聯盟YouTube）