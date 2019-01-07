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妙天禪師兒淪惡鄰！80坪隔11套房「供靈修」　樓下慘變水晶洞

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▲妙天禪師位於北市安西街的房產違法隔成11間套房，造成樓下住戶漏水，天花板鋼筋鏽蝕。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

雙北公寓大樓違法改裝套房的問題層出不窮，北市迪化街附近一棟80坪的大廈房產，遭屋主違法隔間成11個獨立套房，造成樓下住戶天花板漏水，衍生的壁癌還長出結晶，住戶不堪其擾，向北市府建管處檢舉，卻無任何下文。受害住戶一狀告上法院，才知道樓上屋主的父親，就是知名佛教宗師、法號「妙天」的黃明亮。這些違建隔間的套房內都供奉佛像，疑為信徒靈修居住所用。

本名黃明亮的妙天，鮮少公開露面，卻被檢舉兒子名下的房產違法裝修成信徒靈修場，造成樓下住戶漏水，而這樁單純的違建裝修，北市府竟拖了1年多都沒有處理。

本刊調查，這處妙天提供信徒靈修居住的套房聚落，位於台北市安西街金玉寶大樓六樓，登記在兒子黃國倫名下，該房產2戶打通，共有80坪，大門沒有任何招牌，但內部竟被違法隔成11間套房，儼然成為信徒的宿舍。

80坪隔成11間套房（紅框處），住戶都是信眾，每間除了獨立衛浴，還都安放佛像。（示意畫面）

同棟樓下的住戶郭先生向本刊投訴指出，該層住宅違法隔成套房，更沒有提出任何裝修申請的紀錄，屋主完全沒考慮大樓的屋況就大動土木，也沒有申報公安，衍生的漏水問題，對樓下住戶形同惡夢一場。

漏水造成樑柱漏水，壁癌氾濫成結晶狀。

本刊造訪郭先生位於5樓的住家，大門一打開，一股潮濕的霉味即撲鼻而來，疑似因樓上長期漏水，造成天花板鋼筋生鏽外露，梁柱長了一朵朵的白色結晶壁癌，浴室也因漏水造成油漆脫落，屋內水泥屑四處飄散，郭先生去年被迫搬離住了30年的老家。

北市建管處副總工程司洪德豪表示，針對這起因裝修造成漏水的私權糾紛個案，市府無從判定責任歸屬，但從2011年起，北市針對增設2套衛浴設施以上的室內裝修案，必須取得同棟直下層屋主的同意書，建管處才會核發室內裝修施工許可證，若違規施工，可依〈建築法〉開罰6萬元，未改善者，再連續處罰至30萬元，「如果可以確認是2011年後未取得許可證即裝修，就可認定為違建。」

妙天禪師小檔案
  • 本名：黃朝亮　
  • 年齡：85歲　
  • 學歷：國防管理學院（現國防大學）
  • 現職：國會政黨聯盟黨主席
  • 經歷：台灣日報高雄分社主任、民本廣播電台台長
  • 家庭：育有1子1女

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關鍵字：鏡週刊,妙天

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