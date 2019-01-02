民國黨與「妙天」的國會政黨聯盟合併　網酸：政教合一

▲民國黨前主席徐欣瑩。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民國黨前黨主席徐欣瑩參選新竹縣長失利，請辭黨主席職務，2日民國黨在臉書發文，宣布將與國會政黨聯盟合併，將於108年1月25日正式完成合併。

根據民國黨聲明指出，名為「國會政黨聯盟」，以柔性政黨的聯盟體制，廣納各黨各派各團體理念相近的人士，團結個別力量，以「翻轉台灣、翻轉國會、兩岸和平」為目標，號召全民一起來救台灣。基於「國會政黨聯盟」與民國黨的理念一致，也符合民國黨轉型的方向，日前民國黨全國黨員代表大會正式通過民國黨與「國會政黨聯盟」合併的決議，並隨即獲得「國會政黨聯盟」全國黨員代表大會的通過，同時向內政部呈報，兩個政黨將於108年1月25日正式完成合併。

民國黨在2018年九合一大選結果，保住三席縣市議員席次，但還是不符原先的期望，為爭取更多資源，因此宣布和「國會政黨聯盟」合併。根據內政部網站，國會政黨聯盟去年10月成立，政黨編號341，負責人是悟覺妙天，地址位於臺北市中正區忠孝東路2段88號4樓。

▲民國黨成立大會徐欣瑩、妙天。（圖／ETtoday）

民國黨過去遭外界與宗教妙天有所連結，為此在選前也曾切割過，如今兩黨宣布合併，時機點也令外界好奇。

民國黨和國會政黨聯盟合併消息傳出後，批踢踢網友掀起討論，「妙天黨，不意外」、「政教合一」、「不演了 不演了」、「選前還說切割了 切個屁」、「也不意外啦！早就知道他是那裏的人了」。