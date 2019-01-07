違法隔11間套房屋主是「妙天兒」！北市建管處開罰6萬

▲妙天兒被爆違法隔間套房。（圖／鏡週刊）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市安西街一棟大廈房產遭民眾投訴，80坪空間被屋主違法隔間成11個獨立套房，造成樓下住戶天花板漏水，住戶受不了一狀告上法院，竟發現屋主原來是知名佛教宗師、法號「妙天」黃明亮的兒子。北市建管處表示，一戶分隔成6個以上使用單元的居室者，應該基於公安考量辦理建築物公共安全檢查申報，因屋主逾期未辦理，今年1月4日裁罰6萬元罰鍰，並再限期一個月內補辦，若還是未辦理將連續處6至30萬元罰鍰。

根據《鏡週刊》報導，北市安西街一大樓6樓的房產，登記在黃明亮兒子黃國倫名下，2戶打通共80坪，內部卻被違法隔成11間套房，成為信徒靈修場。因違法隔間造成樓下住戶天花板漏水、甚至衍生的壁癌還長出結晶，讓住戶不堪其擾。

北市建管處受訪時表示，前年就有接獲民眾陳情漏水糾紛一案，當時也有前往了解，當時現勘並無施工行為，屋主表明該房屋已隔間成現況使用多年。

內政部去年4月函釋，一戶分隔成6個以上使用單元的居室者，基於公共安全考量，應辦理建築物公共安全檢查申報，建管署也在當年8月針對該案址致函通知限期辦理申報，只是屋主主張房屋早在內政部函釋前就已經有隔間規劃，經過雙方溝通，於今年1月4日裁罰6萬元罰鍰，並再限期一個月內補辦，若屋主持續未辦理，可連續處六至三十萬罰鍰。