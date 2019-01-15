新北托嬰中心涉虐童　「幼教界隋棠」3萬交保



▲有「幼教界隋棠」之稱的江姓老師涉嫌虐童，檢察官傳她到庭訊問後，三萬交保。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林裕豐／新北報導

新北市永和區一處被市府評鑑甲等的私立托嬰中心，竟對幼童施暴，用木製鍋鏟打幼童腳底、還將幼童「上下搖晃」，讓幼兒嚎啕大哭，尤其是將「幼童塞入櫃子中」的行為已經涉有刑法強制罪罪嫌，新北檢檢察官15日下午傳喚夏姓主任和有「幼教界隋棠」之稱的江姓老師和另一名老師，檢察官就案情詳細偵訊後，認3人涉嫌傷害罪嫌重大，諭知夏姓主任新台幣5萬元交保，江姓老師和陳姓老師均各交保3萬元不過夏姓主任在交保後，還是不道歉，只是不停鞠躬。

根據家長提供的托嬰中心虐兒影片，畫面讓人看了揪心，家長控訴，托嬰中心竟在監視器死角內，將幼童塞入櫃子中，並用粗暴手段拉扯幼童「上下搖晃」，更用鍋鏟爆打幼童腳底，讓幼童們嚎啕爆哭，而家長無從察覺，案件曝光後，家長還曝光施暴者的「正面照」，竟是人稱幼教界隋棠、擁有170公分高的魔鬼身材的美女老師，難以想像她會狠心虐童。

新北檢檢察官15日上午通知夏姓主任和兩名老師先到永和分局製作筆錄，下午2時30分許，由警方陪同到新北地檢署開庭，檢察官諭令交保後，夏姓主任看到媒體記者，不停鞠躬，但是沒有說話。