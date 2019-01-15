塞到吐！5歲女童吃不下　幼稚園惡魔老師「巴頭+扯手」逼她張嘴吞

▲ 幼稚園老師逼5歲女童吃飯。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

國際中心／綜合報導

南韓近年來幼稚園及托兒所虐童案頻傳，使許多家長人心惶惶，釜山一所幼稚園2015年一起誇張的虐童案件也再度浮上檯面。當時一名5歲女童因為身體不舒服、吃不下飯，沒想到老師竟然直接把飯一把塞進她嘴巴裡，還處罰她在教室裡跪著走路，影片曝光後震驚社會。

由影片中可見，涉嫌虐童的老師背對鏡頭、坐在教室後方，面前還有一名身穿白色上衣的小女孩。小女孩本來以雙手扶在櫃子上，老師伸出右手用力一揮，她就無力的跌坐到地上。調查指出，老師施暴的原因是小孩不願乖乖吃飯，於是對她大吼，「不吃飯乾脆回家！」然後將她壓在自己腿間，硬是幫她揹上書包。

小女孩不敢再惹怒老師，便手足無措的揹著書包在教室後方跪著走路。大約20分鐘後，老師又乘好一份飯菜，在全班同學面前，用力拍向小女孩頭部、逼她在餐桌前坐下，一口一口將飯菜塞到她嘴裡。即便女童已經完全吃不下，甚至開始嘔吐，這名老師還是硬逼她吃下，一面不停毆打。

受害女童的父母受訪時表示，小孩回到家後對他們說，「媽媽，我今天是全班吃飯吃得最慢的，咖哩都吐出來了。但老師還是一直餵我，所以我就繼續吃了。」心痛的母親表示，「都已經吐了還要叫人繼續吃，這不是很奇怪嗎？」涉虐教師對此堅稱，自己的行為是管教而非虐待；園方則坦承，老師和學童發生衝突，但針對虐待行為並不知情。