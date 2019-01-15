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躺著賺利息告終！　微信、支付寶「鉅款備付金」正式上交央行

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▲▼第三方支付機構躺著賺利息的日子結束了。（圖／CFP）

▲第三方支付機構躺著賺利息的日子結束了。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

以支付寶、微信為首的第三方支付機構14日起撤銷全部備付金帳戶，破兆規模的客戶備付金統一交存至人民銀行，並撤銷在商業銀行開立的相關帳戶，這也宣告「躺著賺利息」的日子已經結束。中國人民銀行副行長范一飛表示，對於第三方機構來說，顯而易見的是會失去一筆利息收益。

綜合陸媒報導，在所有支付機構中，以支付寶、財富通兩大巨頭擁有最多備付金，在2018年4月底時分別為4900億及4000億人民幣，依照該等量級的存款利率來算，可以給到一般1.15%的1.4倍，若不交存，這些備付金一年產生的利息分別約人民幣78億元（約新台幣346.6億元）及64億元（約新台幣284.4億元）。

因此中國人民銀行支付結算司下發《關於支付機構撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關工作的通知》特急文件，規定支付機構應於2019年1月14日前撤銷人民幣客戶備付金帳戶。

舉個簡單的例子，比如說線上購物，消費者要預先支付貨款，這筆錢將放在支付寶等第三方支付機構帳戶上，等到收貨確認後支付寶才會把款項匯給商家。那這筆預付款項就是所謂的「備付金」，而無數筆備付金聚集在一起就會沉澱成巨大的資金，它產生的利息收入就可讓支付機構「躺著賺到飽」。

▼第三方支付流程。（圖／翻攝自央視財經）

▲▼中國人民銀行,央行,第三方支付,網聯,銀聯,支付寶,微信（圖／翻攝自央視財經）

所謂的「備付金專用存款帳戶」，就是指支付機構（支付寶、微信支付等）在備付金銀行的專戶，存放客戶備付金的活期存款帳戶，包括備付金存管帳戶、備付金收付賬戶，以及備付金匯繳帳戶。這項頒布的通知代表央行要下來接管這部分「鉅款」。

范一飛說，單就央行加強備付金管理的影響來看，支付寶和微信等受影響會相對較小，而中小型支付機構隨著利差模式的終結盈利或難以為繼，洗牌進程可能加快。

▼央行管存備付金後，第三方支付機構將失去利息收益。（圖／CFP）

▲▼央行管存備付金後，第三方支付機構將失去利息收益。（圖／CFP）

中國支付網創始人劉剛指出，備付金帳戶撤銷有兩大重要影響，一是支付機構依靠備付金利息盈利的日子徹底結束，特別是預付卡公司這類基本依賴備付金利息生存的公司，或將面臨關門停業。二是支付機構不再能以備付金作為條件去和銀行談判爭取費率優惠，這意味著支付公司和銀行之間的合作更為純粹，可能會進一步導致費率上漲。

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言說，集中存管後，央行不對支付機構備付金支付利息，支付機構無疑少了一塊收入；其次與銀行議價權的消失，備付金集中存管後，銀行失去了備付金存款，也就沒有動力在手續費上讓步。

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關鍵字：備付金,第三方支付機構,支付寶,微信,央行,人民銀行,利息

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