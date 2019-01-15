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社會 社會焦點 保障人權

男醫離家4年不聞不問　醫師妻怒亮驗孕棒：別人的種...

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▲離婚，夫妻財產。（圖／視覺中國CFP）

▲夫妻長期分居，法官判准改用分別財產制。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／新竹報導

新竹一對醫師夫妻檔，先生經常情緒不穩動怒咆哮，最後乾脆直接離家，且與妻子斷絕聯絡，時間長達4年之久。先生離家的4年間，從未關心妻子與小孩，妻子忍無可忍下，拿著自己懷孕的驗孕棒，告知先生自己已有了別人的孩子，並且向法院提出分別財產制的聲請，法院判准。

判決書指出，這對夫妻檔結婚25年，育有兩子，但先生經常因情緒不穩動怒咆哮，甚至摔東西，造成妻子與小孩心生恐懼。2014年間，妻子曾經求助新竹浸信會，盼與先生協調，並改善他的情緒管理問題，但卻無效，最後先生便自行離家。

先生離家長達4年的時間，除了一開始曾經返家拿取衣物外，都未再返家，也未與妻子聯繫，甚至關心孩子，事後妻子分而向新竹地院聲請夫妻財產改用分別財產制。

法官審理時，先生向法官表示，他會離家是因為妻子外遇讓他心痛不已，才選擇離開傷心地，因此他不同意妻子提出的聲請。後來妻子拿著驗孕棒告知已懷孕一事，他確定孩子不是自己的，從那時起，他就認為2人的婚姻已發生破綻，且分居至今，婚姻生活已無法回復。

對此法官表示，不論婚姻發生破綻夫妻2人是誰有過失，或誰的過失比例較多，但根據民法第1005條、第1010條規定，夫妻難於維持共同生活，分居時間達6個月已上，法院得宣告改用財產分別制，且此案件夫妻有長期分居事實，因此判准。

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關鍵字：離家出走,財產分離,驗孕棒

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