「哈囉！我是泰莎」　德國首位跨性別議員　獲保守派議長力挺

▲德國首位跨性別議員泰莎（Tessa Ganserer）。（圖／翻攝自Facebook／Tessa Ganserer）



國際中心／綜合報導

去年10月德國巴伐利亞邦（Bavarian）議員馬可斯（Markus Ganserer）成功連任，月底她便以「泰莎」（Tessa Ganserer）這個名字重返議場，泰莎成為德國歷史上，第一位在職期間更改性別的跨性別議員。雖然巴伐利亞地區選民普遍保守，不過身為保守黨派的議會主席艾格納，卻選擇力挺泰莎，「一個人的人格永遠比他的性別重要。」

1月初泰莎在臉書上宣布，她將以女性議員的身分進入議會，「我身體的每個部分都是女性，我也是一名女議員。」她先前曾表示，不論是「馬可斯」或「泰莎」，都是她身體的一部分，但從現在開始，她希望以一名女性政治家、妻子與兩個孩子的母親的身分生活。

泰莎也告訴6歲與11歲的孩子，自己以後都會是這樣的形象，「孩子們沒有偏見。如果你用善良的方式向他們展示這個世界，他們就會接受它。」泰莎並不打算進行任何變性手術，她選擇將所有的男性服飾通通丟掉來迎接新的身分。目前泰莎已經取得醫生證明，準備正式向法院申請更改性別。

▼德國首位跨性別議員馬可斯（Markus Ganserer）。（圖／翻攝自Facebook／Tessa Ganserer）



來自在社會議題上多採保守立場的基督教社會黨（CSU）議會主席艾格納（Ilse Aigner）力挺泰莎的選擇，「泰莎夫人做了非常勇敢的決定，而且我們只是少了一個男同事，多了一位女同事，應該不成甚麼問題。」並強調，一個人的人格永遠比他的性別重要。近年德國社會掀起了一波性別平權改革，去年10月憲法法院裁定，規範出生證明應提供除了「男」、「女」之外的第3個性別選項。2017年暑假，國會也通過了同性婚姻法。