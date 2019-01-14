一個人讓「整個國家」網路崩潰　 超狂駭客遭判刑：不是故意的

▲英國駭客凱伊（Daniel Kaye）接案為企業攻擊競爭對手，卻間接導致賴比瑞亞全國網路癱瘓。（圖／翻攝自NCA）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國駭客凱伊（Daniel Kaye）2015年對手機營運商Lonestar的系統展開攻擊，不僅使企業耗費巨資補救，更間接導致賴比瑞亞全國的網際網路癱瘓，除此以外還因涉及多起網路攻擊事件被捕入獄，近日遭英國法院判處2年8個月有期徒刑。

據BBC報導，現年30歲的凱伊來自薩里郡埃格姆，曾經在英國法院工作過，是名自學成才的天才駭客，並利用專長在網路上接案為企業提供服務。2015年時，手機營運業者Cellcom以每個月1萬美元的價格聘請凱伊，攻擊賴比瑞亞競爭對手Lonestar。

凱伊建立了一個殭屍網路發送巨量數據，並駭入德國電信增強數據火力，最終導致Lonestar的服務系統崩潰，後續花費了60萬美元（約新台幣1847萬元）進行補救。由於當時賴比瑞亞的互聯網僅依賴少數供應商及電纜提供，流量無法通過不同路徑到達用戶手中，凱伊對Lonestar的攻擊也間接在2016年初使賴比瑞亞全國的網路完全癱瘓。

▲賴比瑞亞手機營運商Lonestar的服務系統不堪巨量數據而癱瘓。（圖／翻攝自Facebook／Lonestar Cell MTN）

2017年2月，凱伊返回英國度假時遭逮，並一度被引渡到德國受審。除此之外，凱伊還涉及駭入3間英國銀行，但他否認主導這起攻擊，事發原因可能是因為透過黑市出借殭屍網路才造成的。

國家網路犯罪部門的負責人Mike Hulett表示，凱伊是英國犯行最重大的網路罪犯之一，據部門內的數據顯示，這是首次有駭客以一人之力摧毀整個國家的互聯網，目前仍在全球調查是否還有相關犯罪活動。凱伊的律師則說，攻擊只是讓網路速度變慢而已，不能說是對賴比瑞亞的直接威脅，將繼續抗辯。而攻擊也讓凱伊聲名大噪，還收到了相關技術公司的聘僱邀請，希望延攬他用專長作正當的工作。

▼國家網路犯罪部門負責人Mike Hulett認為凱伊是英國犯行最重大的網路罪犯之一。

