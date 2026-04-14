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國會評鑑雙冠王！陳亭妃奪兩大指標第一　強調人民才是最終考官

▲立委陳亭妃榮獲「口袋國會」與「公督盟」國會評鑑雙第一，問政表現獲高度肯定。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃榮獲「口袋國會」與「公督盟」國會評鑑雙第一，問政表現獲高度肯定。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國會評鑑指標「口袋國會」與「公民監督國會聯盟」公布最新評選結果，立法委員陳亭妃在第11屆第4會期中，憑藉積極問政、強力監督政府及聚焦民生議題表現，榮獲兩大評鑑雙第一「特優立委」肯定，評鑑內容涵蓋質詢表現、法案提案品質、修法討論深度及監督政府績效等多項指標，成績亮眼。

陳亭妃表示，這份榮耀不屬於個人，而是來自人民的託付與期待，也是她持續在國會努力打拚的重要動力。她指出，在第四會期中，針對民生物資、地方重大建設及能源轉型安全等議題，她秉持「行動派」精神，緊盯行政部門施政進度，確保政策落實不打折。

陳亭妃強調，「人民才是最大的考核者！」國會評鑑固然具指標性，但最終評價仍來自民意檢驗。她也坦言，本會期適逢投入民進黨台南市長初選時程，必須在問政與基層服務之間精準分配時間，「跟時間賽跑」成為日常，但她始終要求自己不浪費每一刻，既要讓國會問政獲得肯定，也要讓基層服務贏得信任。

陳亭妃進一步指出，未來將持續強化國會監督力量，推動政府資源更精準投入地方基礎建設與產業升級，特別是長期關注的台南農漁民權益及城市防災韌性等議題，務求讓政策真正回應地方需求。


陳亭妃也承諾，將以「特優立委」的標準自我要求，持續為民把關、守護民主價值；同時回到地方，結合多年問政經驗，替台南市民爭取更多實質建設與福祉，讓服務不只停留在口號，而是落實在每一項看得見的改變之中。

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