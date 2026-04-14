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行政院工程會現勘台南捷運藍線一期　工程經費審議過關後即可招標

▲行政院工程會14日前往台南現勘捷運第一期藍線關鍵節點，為工程經費審議及後續招標作業加速推進。（記者林東良翻攝，下同）

▲行政院工程會14日前往台南現勘捷運第一期藍線關鍵節點，為工程經費審議及後續招標作業加速推進。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院工程會14日由政務委員陳金德率隊南下辦理現地勘查及審議會議，台南市政府由副市長葉澤山率市府團隊與會，並有立委林俊憲、王定宇、陳亭妃服務處代表及市議員蔡筱薇、朱正軒等人協助爭取中央支持，盼工程經費審議通過後，儘速銜接後續招標作業。


台南市捷運建設再往前跨出一步，台南市進度最快的捷運計畫「第一期藍線」，綜合規劃報告已於2025年10月獲行政院核定，目前基本設計工程經費報告正由行政院公共工程委員會審議中。


台南市政府指出，上午由行政院政務委員陳金德、多位具軌道工程專業背景的委員及相關部會人員，前往捷運第一期藍線關鍵節點現勘，包括B06站東門路口及B04站平實轉運站等地點；由葉澤山副市長率殷世熙副秘書長及交通局團隊全程陪同，向中央說明沿線規劃與設計內容。

下午則由工程會副主委李怡德主持審議會議，交通局就第一期藍線計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估、工程經費編列及施工期程規劃等重點進行簡報。會中與會委員針對車輛噪音、站體規劃、出入口與空橋設計、施工期間交通維持、管線遷移、軌道梁防震與穩定性、車輛與軌道系統配置，以及整體營運調度等議題提出具體建議。

依工程會會中結論，請台南市政府儘速依各委員及相關單位意見，補充並修正基本設計內容後，提送交通部辦理複審；工程會也將協助加速核定本案，讓台南市政府能儘早推動後續統包招標作業。這也意味著，台南捷運第一條實質進入工程階段的路線，已經逼近最後關鍵門檻。

市長黃偉哲表示，第一期藍線是目前台南捷運整體路網中進度最快的計畫，沿線經過人口密集區，並串聯奇美醫院、台鐵大橋站、平實轉運站、南紡購物中心、文化中心、巴克禮公園及仁德轉運站等重要節點，不僅連結永康、東區及仁德生活圈，更是未來台南捷運路網的重要骨幹，後續將銜接藍線延伸線、紅線，並與綠線形成轉乘系統。

黃偉哲指出，感謝中央政府對台南捷運建設的重視與指導，市府將持續全力推動，朝今年完成統包工程招標及先期工程動工目標邁進，讓市民期待已久的捷運建設一步一步化為具體成果。

▲行政院工程會14日前往台南現勘捷運第一期藍線關鍵節點，為工程經費審議及後續招標作業加速推進。（記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，捷運第一期藍線北起台鐵大橋站，往南沿永康區中華路及東區中華東路，至東區文化中心後，再由中華東路與東門路口沿東門路往東延伸，終點至仁德區中山路仁德轉運站，全長約8.55公里，規劃設置10座高架車站及1座仁德機廠。第一期藍線綜合規劃已於114年10月獲行政院核定，而基本設計工程經費報告也已於14日完成現勘與審議程序。

交通局強調，為加速整體計畫推進，目前市府已同步啟動招標前置準備工作，待工程經費報告獲中央審議通過後，將儘速公告招標，持續推進台南捷運建設，朝實現城市公共運輸升級目標穩健前進。

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