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胡志強不捨發聲！力挺馬英九「清廉為民」　喊：體諒歲月痕跡

▲胡志強(右)發文力挺馬英九(左)。（圖／翻攝自Facebook／胡志強）

▲胡志強（右）發文力挺馬英九（左）。（圖／翻攝自Facebook／胡志強）

記者閔文昱／綜合報導

前總統馬英九近期因基金會人事風波與健康狀況引發關注，對此，前台中市長胡志強14日晚間在臉書發文力挺老友，強調馬英九從政期間「清廉自持、全力為民」，呼籲外界記得他的貢獻，也應體諒歲月帶來的變化。

胡志強在文中以「大家心中印象最深刻的英九兄，是什麼樣子？」開頭，回憶兩人多年情誼，指出馬英九過去做過許多好事，「我們都還記得住」，直言他是一位真正為民服務的政治人物。他也感嘆，隨著時間流逝，「每個人都會老」，與其執著於外在變化，不如理解、支持甚至同情對方。

基金會內鬥延燒　雙方互控程序問題

另一方面，馬英九文教基金會內部爭議持續延燒。針對前執行長蕭旭岑與王光慈遭指涉嫌違反財政紀律一事，董事會三人調查小組質疑，基金會未提供完整資料，甚至指控程序不合法、干擾調查進行。

對此，基金會回應，已於4月8日及14日兩度提供相關事證給全體董事，並呼籲調查小組儘速針對資料真實性展開查證，同時希望能提前告知調查時程，強調將全力配合調查作業。雙方說法分歧，爭議仍未平息。

健康疑雲掀議　馬英九親回「只是健忘」

除了人事風波，馬英九近期也被質疑出現記憶力退化情況。對此，馬英九親自回應，表示自己因年齡已76歲，確實會有健忘情形，但強調並未影響判斷是非的能力，「沒有到不分清廉貪瀆的程度」。

胡志強則在貼文中再度強調，「夕陽西下，伴他餘輝」，身為老友，仍記得馬英九「日正當中之時」，並呼籲外界「記得他的好，也體諒歲月的痕跡」。

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