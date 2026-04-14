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踩宗教紅線！川普PO「耶穌救世圖」挨轟褻瀆　急撤照：我在演醫生

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日因一張AI圖片掀起爭議，他在社群平台發布將自己描繪成「疑似耶穌」的畫面後火速刪文，並改口解釋其實是「扮演醫生、與紅十字會有關」，強調不希望引發外界混淆。不過相關說法並未平息批評聲浪，事件持續延燒。

這張圖片於12日深夜曝光，畫面中川普身穿紅白長袍、手部散發光芒，觸碰一名病患額頭，周圍則有醫護人員、士兵與祈禱民眾環繞，背景還出現美國國旗等元素。整體構圖被外界認為高度類似宗教畫作「耶穌治病」，引發大批網友與宗教人士質疑，認為涉及褻瀆。

急刪仍難止血　連保守派也開砲

事件迅速在美國政壇與社群發酵，甚至連部分保守派支持者也公開表達不滿。保守派評論員批評該圖「令人無法接受」，要求立即撤除並道歉，認為此舉已踩到宗教紅線。部分宗教團體更直言，將政治人物與基督形象連結並不恰當。

川普則回應，他發布圖片時「並未將自己當成耶穌」，而是理解為醫生治療病患的象徵，並強調「我確實讓人們變得更好」。他同時將爭議歸咎於媒體誤導，批評是「假新聞」造成錯誤解讀。

槓教宗爭議延燒　支持者出現雜音

值得注意的是，此次風波正值川普與教宗（良十四世Pope Leo XIV）隔空交火之際。川普日前批評教宗在治安與外交政策上「軟弱」，並拒絕為相關言論道歉；教宗則回應，梵蒂岡將持續推動和平與對話，不會因政治壓力改變立場。

▼教宗良十四世 (Pope Leo XIV)。（圖／路透）

▲▼教宗良十四世 (Pope Leo XIV)。（圖／路透）

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